Найдены следы гигантской галактической катастрофы 

Ученые Ренсселерского политехнического института в США нашли следы столкновения Млечного Пути с карликовой галактикой три миллиарда лет назад. Гигантская катастрофа привела к появлению характерных структур из звезд, обнаруженных в окрестностях созвездия Девы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Астрономы определили необычную плотность звезд, названную Сверхплотностью Девы (Virgo Overdensity). Некоторые светила перемещались в сторону Земли, другие удалялись, что было необычно для звездного скопления, в котором все звезды перемещаются согласованно. С учетом новых данных исследователи предположили, что чрезмерная плотность является результатом радиального слияния, когда карликовая галактика столкнулась с Млечным Путем.

Необычные структуры представляют собой изогнутые плоскости, образованные звездами, когда карликовая галактика несколько раз проходила вблизи центра Млечного Пути. Каждый раз гравитация увлекала ее назад, заставляя колебаться вокруг ядра и разбрасывать скопления звезд. Результаты моделирования показали, что первый раз карликовая галактика прошла мимо центра 2,7 миллиарда лет назад.