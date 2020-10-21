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Найдены следы гигантской галактической катастрофы 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Найдены следы гигантской галактической катастрофы
Фото: EPA
Ученые Ренсселерского политехнического института в США нашли следы столкновения Млечного Пути с карликовой галактикой три миллиарда лет назад. Гигантская катастрофа привела к появлению характерных структур из звезд, обнаруженных в окрестностях созвездия Девы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Астрономы определили необычную плотность звезд, названную Сверхплотностью Девы (Virgo Overdensity). Некоторые светила перемещались в сторону Земли, другие удалялись, что было необычно для звездного скопления, в котором все звезды перемещаются согласованно. С учетом новых данных исследователи предположили, что чрезмерная плотность является результатом радиального слияния, когда карликовая галактика столкнулась с Млечным Путем.
Необычные структуры представляют собой изогнутые плоскости, образованные звездами, когда карликовая галактика несколько раз проходила вблизи центра Млечного Пути. Каждый раз гравитация увлекала ее назад, заставляя колебаться вокруг ядра и разбрасывать скопления звезд. Результаты моделирования показали, что первый раз карликовая галактика прошла мимо центра 2,7 миллиарда лет назад.
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Технологии , Наука и техника , Канада , США
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