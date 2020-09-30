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Назначены даты отправки на МКС двух новых российских модулей 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Назначены даты отправки на МКС двух новых модулей
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Россия планирует запустить к Международной космической станции два новых модуля в апреле и сентябре 2021 года, сообщает источник в ракетно-космической отрасли.
Первый запуск должен состояться 20 апреля, второй — 14 сентября. Это будут первые запуски новых моделей к МКС за последние 11 лет, передаёт РИА Новости.
Запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука» намечается на 20 апреля 2021 года, узлового модуля «Причал» — на 14 сентября 2021 года, — сказал инсайдер.
«Науку» выведут на орбиту ракетой-носителем «Протон — М» с космодрома Байконур, в модуле будет расположено спальное место для третьего российского космонавта и второй туалет российского сегмента. «Причал» отправится с того же космодрома ракетой «Союз-2.1б» в составе специального грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ», он будет иметь шесть стыковочных узлов для приёма других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей.
На данный момент на МКС находятся находятся пять российских модулей: функционально-грузовой блок «Заря», служебный модуль «Звезда», стыковочный отсек «Пирс» и малые исследовательские модули «Поиск» и «Рассвет».
Как писал NEWS.ru ранее, после утечки воздуха на Международную космическую станцию (МКС) может быть доставлена дополнительная партия кислорода, заявил директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.
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Технологии , Наука и техника , Сергей Крикалев , Роскосмос , РИА Новости
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