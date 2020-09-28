Российскому ГЛОНАСС предрекли деградацию из-за США

Российская глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) может деградировать в случае неудачи программы импортозамещения, появление которой обусловлено действием санкций США , пишет газета «Ведомости».

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Издание предрекает, что «если спутники начнут выходить из строя в ближайшие год-два, заменить их будет нечем», и «в этом случае всей системе грозит деградация».

«Из функционирующих сейчас спутников 13 находятся уже за пределами семилетнего гарантированного срока активного существования. Это может сказаться на состоянии группировки и параметрах навигационного сигнала в любой момент», — допускает газета.

Причиной отставания показателей российской системы от западных называются трудности плановой модернизации ГЛОНАСС.

«Причина, по которой России не удалось совершить плановое обновление космических аппаратов навигационной системы, – это технологические санкции США, не позволившие производителям бортового оборудования закупить нужную электронно-компонентную базу (ЭКБ) категории Space, то есть радиационно стойкую», — пишет газета.

По данным издания, два экспериментальных спутника «Глонасс-К», выведенных на орбиту в начале десятилетия, на 80 процентов состояли из компонентов, поставки которых сегодня в Россию ограничены.

«Информационных спутниковых системах имени Решетнева» , производящих спутники ГЛОНАСС, заверили, что «целостности спутниковой группировки ничто не угрожает». Там же заявили, что «испытывают оптимизм» в отношении программы импортозамещения.

«Эксперты считают, что созданная в изолированных условиях продукция не будет ни передовой, ни конкурентоспособной», — уверяет газета.

Издание напоминает, что в настоящее время на околоземной орбите находятся 27 спутников ГЛОНАСС, из которых на орбите по целевому назначению работают 23, тогда как для штатного функционирования системы, предполагающего охват всей Земли, по целевому назначению должны работать 24 космических аппарата.

Точность ГЛОНАСС составляет 1,2 метра без учета атмосферных искажений, что уступает аналогичным показателям американской Global Positioning System (GPS, 0,7 метра) и европейской Galileo (0,5 метра).