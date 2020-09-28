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Раскрыта истинная точность российского ГЛОНАСС 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Раскрыта истинная точность российского ГЛОНАСС
Фото: РИА Новости
В настоящее время точность определения координат с помощью российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) составляет 1,2 метра без учета атмосферных искажений, что уступает аналогичным показателям американской Global Positioning System (GPS, 0,7 метра) и европейской Galileo (0,5 метра), пишут «Ведомости».
Газета, раскрывая истинную точность российской системы, отмечает, что атмосфера ухудшает сигнал с космического аппарата минимум в два раза, поэтому реальная точность ГЛОНАСС «под открытым небом в чистом поле» составляет около 2,5 метра, а в «городских условия» — 5-10 метров.
Издание отмечает, что в настоящее время «у обычного пользователя нет практической возможности оценить работу ГЛОНАСС в отдельности [от GPS, Galileo и китайской Beidou] — он получает координаты от компьютера, который не ставит пользователя в известность, какую именно систему он применял для их определения».
Газета напоминает, что в настоящее время на околоземной орбите находятся 27 спутников ГЛОНАСС, из которых на орбите по целевому назначению работают 23, тогда как для штатного функционирования системы, предполагающей охват всей Земли, по целевому назначению должны работать 24 космических аппарата.
В апреле 2018 года гендиректор предприятия-производителя спутников «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов сообщил, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.
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Технологии , Наука и техника , Николай Тестоедов , ИСС им. академика Решетнева , Ведомости
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