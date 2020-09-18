На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака 

Угрозы для экипажа нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Утечка зафиксирована снаружи сегмента. Скорость утечки составляет примерно 700 граммов в год. На днях место выхода химвещества было локализовано при помощи спецприбора. В данный момент на космической станции находятся космонавты из России Анатолий Иванишин Иван Вагнер , а также американец Кристофер Кэссиди

Жидкий аммиак снаружи МКС используется для отвода в космическое пространство тепла от модулей станции. Это химическое вещество относится к умеренно-токсичным, но в большой концентрации может быть опасно для здоровья человека.

В 2017 году на МКС уже была небольшая утечка аммиака. Она была устранена астронавтами во время выхода в открытый космос, опасности для здоровья не возникло.