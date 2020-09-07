Дроншеринг: беспилотники всем, дешево

По всей стране могут появиться логистические центры, откуда дроны будут вылетать по запросам всех желающих. Есть ли перспективы у проекта?

Беспилотники всем, дешево, и пусть никто не уйдет обиженным — так можно сформулировать миссию проекта «Птеро», первой в России сети дроншеринга. Предполагается, что вызвать дрон, например для доставки товара или аэросъемки, можно будет через мобильное приложение.

Беспилотники будут базироваться в логистических центрах. Как рассказывают «Известия», проект сейчас отрабатывается в Сургуте . За полтора года там планируется создать три таких центра за 50 млн рублей, по всей стране они могут появиться в течение пяти-шести лет.

Концепцию оценивает генеральный директор разработчика дронов и роботизированных систем M-Industries Михаил Липатов:

«Идея аренды дронов не нова. В принципе, динамика развития логики дроншеринга абсолютно понятна. В начале предоставление сервисов мониторинга, то есть дрон как летающая камера, дальше — сервисов по доставке грузов и следующий сервис — это будет доставка людей при помощи дронов. Но подход В чем его новость? В том, что это целая сеть, где вы можете получить услуги полного спектра, в том числе и техническое обслуживание, и некие посадочные площадки. Фактически это законченный комплекс логистики при помощи дронов. Такого еще не было, в этом принципиальная отличие от остальных сервисов, как мне видится, в дальнейшем будет взрывной рост подобного рода услуг».

Сейчас интерес к дронам в России можно назвать ограниченным, но на передовой технического прогресса зачастую не спрос рождает предложение, а наоборот. Например, организатор практически любого мероприятия не отказался бы от возможности снять свой ивент с воздуха, но сутки аренды хорошего дрона сегодня могут обойтись в десятки тысяч рублей, а покупка и того дороже.

Кроме того, в перспективе какой-нибудь сервис доставки может решить заменить часть курьеров дронами, но выделить полную сумму на создание своего «дронодрома» ему будет не с руки — еще один потенциальный клиент «Птеро».

Тем не менее на пути к успеху проекту потребуется преодолеть массу препятствий, продолжает основатель сервиса mozen.io Олег Семибратов:

«Практически нереально в короткие сроки эту идею воплотить. Ограничений достаточно много. Воздушное законодательство, которое запрещает беспилотным летательным аппаратам перемещаться в свободном пространстве, риски, связанные с техническими ограничениями. Наверняка многие знают, что во время определенных визитов первых лиц государства GPS перестает работать, то есть, в принципе, есть такие технологии, которые позволят эти дроны путать, и они не будут выполнять свою главную функцию логистических услуг, не смогут доставлять товары либо как-то перемещаться в свободном пространстве. Тут должна быть проведена серьезная работа в части легализации этих логистических услуг, а также настройки вообще технической реализации».

Проект «Птеро» уже одобрен «Национальной технологической инициативой», которую запустили в 2015 году по поручению Владимира Путина , — это может помочь с преодолением правовых ограничений.