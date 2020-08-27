Первая женщина на Луне: У NASA большие планы

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA объявило о планах отправить на Луну группу астронавтов, в состав которой войдет женщина, сообщает ТАСС.

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что женщины-астронавты будут участвовать в американской программе по исследованию Луны — Artemis («Артемида»). Он также продемонстрировал эмблему программы, выполненную в пурпурно-золотистых тонах. Такие цвета использовали в начале прошлого века активистки движения за права женщин.

NASA анонсировали новую лунную программу весной 2019 года. На первом этапе запланирован беспилотный полет вокруг Луны и возвращение корабля на Землю. На втором этапе аналогичный полет будет совершен пилотируемым кораблем. На третьем этапе NASA планирует совершить высадку астронавтов на Луну к 2024 году.

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