«Причина рака мозга»: чем опасны беспроводные наушники

Беспроводные наушники являются очень удобным современным аксессуаром, но их использование может являться угрозой здоровью. Какое воздействие электромагнитные волны оказывают на мозг — в материале «Газеты.Ru».

Электромагнитные волны, которые излучают беспроводные наушники, могут нести в себе угрозу здоровью человека, рассказывает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством ««Прайм»».

«Если считать что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», — заявил Тимофеев.

Как отметил эксперт, ученые в нескольких десятках странах мира проводят исследования и предупреждают о том, что постоянное использование беспроводных Blootooth-наушников потенциально может стать причиной рака мозга.

«Дело в том, что Bluetooth — источник опасного электромагнитного поля, которое по своим свойствам сравнимо с микроволновым излучением. И такое излучение непосредственно рядом с мозгом вредно», — объяснил эксперт.

При этом пока нет репрезентативных данных о прямой связи между использованием беспроводных наушников и заболеваниями мозга. Однако Тимофеев уверен, что в будущем негативное воздействие на организм человека от подобных устройств будет сокращаться в связи с развитием новых технологий, которые смогут защитить организм от излучения.

По словам эксперта, наибольшую опасность для здоровья представляют реплики, то есть дешевые подделки под качественные устройства известных брендов.

Учитывая высокую стоимость некоторых моделей, многие пользователи предпочитают сэкономить и купить подделку, от которых особенно страдает слух.

Сама по себе технология Bluetooth неопасна для человека и давно разрешена для использования во всем мире. Тем не менее существуют разные уровни распространения электромагнитных волн и взаимодействия гаджетов с человеком.

«Устройства, которые имеют минимальную дальность воздействия, максимально безопасны. В случае с наушниками надо смотреть так: положить гаджет на стол и, надев наушники, отходить от него. Если при расстоянии в несколько метров сигнал становится слабым, то аппарат максимально безопасен», — рекомендует Тимофеев.

Впрочем, беспроводные наушники несут в себе угрозу не только здоровью, но и безопасности пользователя.

В конце прошлого года группа исследователей из Университета Айовы и Университета Пердью в США обнаружила опасную уязвимость, которая затрагивает некоторые Android-смартфоны.

Как оказалось, с помощью модифицированных Bluetooth-акссесуаров, в том числе беспроводных наушников, злоумышленник может легко взломать гаджет и получить к нему полный доступ. Опасность кроется в командах АТ-интерфейса, которые, будучи передаваемыми через модифицированные устройства, могут перевести смартфон на небезопасное соединение, после чего получить доступ к личным данным пользователя.