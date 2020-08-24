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Плавучий космодром «Морской старт» решили восстановить 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Плавучий космодром «Морской старт» восстановят
Фото: РИА Новости
Перевезенный из США в Россию космодром «Морской старт» будет восстановлен, рассказал вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020».

«Безусловно, «Старт» будет восстановлен. У меня был разговор с президентом на этот счет, я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению», — передает РИА «Новости» слова Борисова.

Также Борисов сообщил, что неделю назад лично осмотрел пришвартованный рядом с Владивостоком плавучий космодром.

«Я буквально неделю назад вернулся из Владивостока, где лично походил по «Морскому старту», по этому уникальному сооружению… Нам было бы глупо не восстановить «Морской старт» и не пользоваться им. Все это технически возможно», — сказал он.

По его словам восстановление работоспособности космодрома «Морской старт» требует около 35 млрд рублей.
Борисов добавил, что руководить космодромом «Морской старт» должна специализированная компания-оператор.

«Что касается будущего, то мы бы хотели, чтобы пусковыми услугами занимался специализированный оператор. Этот специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех «Морского старта», — сказал Борисов.

Учредителями оператора могут стать, по его словам, «Роскосмос», «Росатом», группа компаний S7, банки и институты развития.
«Коммерческий успех его будет зависеть, если он будет осуществлять до пяти пусков год», — сказал Борисов.
Он уточнил, что в настоящее время по его поручению проводится оценка возможности использования в проекте ракеты «Союз-5» или доработки проекта ракеты под этот комплекс.

«Чтобы было коммерчески успешно, желательно делать по пять (пусков). По крайней мере, мне такие расчеты преподнесла рабочая группа», — добавил вице-премьер.

В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. «Морской старт» перебазировали из США в Россию.
Председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен».
Роскосмос сообщал, что производитель ракет ракетно-космический центр «Прогресс» должен дать оценку стоимости разработки, производства и затрат на подготовку к пуску ракеты «Союз-7» с «Морского старта».
В июне появилась информация о планах S7 продать «Морской старт» Росатому.
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Технологии , Наука и техника , Оружие , Юрий Борисов , Владислав Филев , консорциум "Морской старт" , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , Росатом , РИА Новости
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