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Определены сроки первого за шесть лет пуска тяжелой «Ангары» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Названы сроки пуска тяжелой «Ангары»
Фото: ТАСС
Летные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5» продолжатся в ноябре, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме «Армия-2020».

«Пораньше, в ноябре», — передает РИА «Новости» ответ Рогозина на вопрос Борисова, состоится ли пуск в этом году.

Это будет второй — и первый за шесть лет — испытательный пуск «Ангары-А5». Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.

«Все сделано в обеспечение запуска [ракеты «Ангара»] в ноябре», — передает ТАСС слова замгендиректора Центра им М. В. Хруничева Дениса Денискина.

Напомним, 14 августа в Роскосмосе сообщили, что тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Плесецк с территории Центра имени М. В. Хруничева.
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Технологии , Наука и техника , Юрий Борисов , Дмитрий Рогозин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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