Названы сроки пуска тяжелой «Ангары»

Летные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5» продолжатся в ноябре, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме «Армия-2020».
«Пораньше, в ноябре», — передает РИА «Новости» ответ Рогозина на вопрос Борисова, состоится ли пуск в этом году.
Это будет второй — и первый за шесть лет — испытательный пуск «Ангары-А5». Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.
«Все сделано в обеспечение запуска [ракеты «Ангара»] в ноябре», — передает ТАСС слова замгендиректора Центра им М. В. Хруничева Дениса Денискина.
Напомним, 14 августа в Роскосмосе сообщили, что тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Плесецк с территории Центра имени М. В. Хруничева.