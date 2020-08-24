Названы сроки пуска тяжелой «Ангары»

«Пораньше, в ноябре», — передает РИА «Новости» ответ Рогозина на вопрос Борисова, состоится ли пуск в этом году.

Это будет второй — и первый за шесть лет — испытательный пуск «Ангары-А5». Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.