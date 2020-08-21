«Роскосмос» назвал стоимость пуска ракеты «Амур»

На запуск российской многоразовой ракеты "Амур" с метановым двигателем планируют потратить 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации, следует из материалов "Роскосмоса" , размещенных на сайте госзакупок.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что начальные этапы разработки ракеты "Союз-СПГ" ("Амур") планируется профинансировать из внебюджетных источников.

Согласно опубликованным госкорпорацией материалам, на эскизный проект ракеты "Амур" с многоразовой первой ступенью заложены 407 миллионов рублей. Его подготовят к концу 2020 года.

В общую стоимость входят расходы на создание головного обтекателя ракеты, разгонного блока, а также на организацию "пусковой услуги" и адаптацию полезной нагрузки.

При этом 22 миллиона долларов будет стоить пуск ракеты "Амур" без разгонного блока и с повторным использованием первой ступени, 30 миллионов — без разгонного блока и повторного использования ступени, 35 миллионов — с разгонным блоком и без повторного использования ступени.

Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур" будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.

Стартовый комплекс для "Амура" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.