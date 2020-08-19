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Apple создала секретный iPod для американского правительства 

Газета.Ru 1 час назад
Джобс был не в курсе: как в Apple собрали секретный iPod
Фото: Газета.Ru
Экс-инженер Apple рассказал о создании секретной модели iPod, предназначенной для американского правительства — заказ на специальное устройство поступил в 2005 году. При этом проект был настолько засекречен, что о его существовании знали всего четыре человека внутри компании — даже ее сооснователь Стив Джобс был не в курсе задания от Белого дома.
В 2005 году несколько инженеров Apple трудились над созданием секретного iPod, заказ на который поступил из правительства США, сообщает портал The Verge. О таинственном проекте рассказал экс-сотрудник компании Дэвид Шейер.

«Был обычный пасмурный день, конец 2005 года. Я сидел за столом и писал код для iPod следующего поколения. Без стука в комнату вошел директор по программному обеспечению iPod — начальник моего начальника — и закрыл за собой дверь.

Он перешел сразу к делу: «У меня для тебя особое задание. Твой босс об этом ничего не знает.

Поможешь двум инженерам из министерства энергетики США сделать специальный iPod. Отчитываться будешь передо мной»», — вспоминает Шейер.

Этот проект был настолько секретным, что во всей компании о нем знали лишь четыре человека — сам Дэвид Шейер, директор по программному обеспечению, вице-президент подразделения iPod и старший вице-президент по аппаратному обеспечению.
Это означает, что о специальном iPod для правительства не знал даже глава компании Стив Джобс.

«Никто из нас больше не работает в Apple. Никаких документов не осталось. Была только устная коммуникация», — сообщил инженер.

При этом истинное предназначение кастомного iPod до сих пор остается загадкой. По словам Шейера, он должен был добавить в устройство дополнительное оборудование, которое позволило бы незаметно передавать с него данные напрямую на жесткий диск плеера. При этом iPod должен был выглядеть и функционировать как обычный гаджет с конвейера.
Инженер утверждает, что до сих пор не знает, для чего правительству был нужен специальный iPod.
Одной из его догадок является желание Белого дома получить «скрытый счетчик Гейгера», который в теории позволил бы людям фиксировать уровень радиации на местности и не вызывать никаких подозрений.
Несмотря на то что эта история похожа на сценарий к шпионскому боевику, ее подлинность подтвердил Тони Фаделл, который в то время был вице-президентом iPod и одним из тех, кто знал о секретном проекте.

«Этот проект, без всякого сомнения, реален. Вокруг него развернулась настоящая сюрреалистичная драма, когда его сначала запустили, а потом пытались сохранить в тайне», — пишет Фаделл.

В своей истории Дэвид Шейер вспоминает, что те инженеры, которые были присланы в Apple для создания секретного iPod, на самом деле были не из Министерства энергетики. Они работали в компании Bechtel, являющейся крупным оборонным подрядчиком США.

«Если вы зададите вопрос Apple о проекте модифицированного iPod и сможете прорваться сквозь стандартное «Не комментируем», то в пресс-службе вам честно ответят, что в компании не было подобного устройства. Но вы теперь знаете правду», — заключил Шейер.

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Технологии , Гаджеты , Статьи , США , Стив Джобс , Apple , Минэнерго
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