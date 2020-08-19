ЦПК подтвердил дату полета «Союза МС-17» к МКС 

Полет пилотируемого корабля «Союз МС-17» с тремя членами экипажа запланирован на 14 октября, говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК).

«В рамках подготовки к полету по короткой схеме сближения корабля «Союз МС-17» с МКС, намеченному на 14 октября 2020 года, космонавты основного и дублирующего экипажей МКС-64 пройдут циклы тренировок по штатным и резервным режимам», — передает ТАСС сообщение ЦПК.

Напомним, в мае источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», на борту которого будут находиться три члена экипажа, «по планам состоится 14 октября». Он уточнил, что в состав экипажа войдут два российских космонавта и один американский астронавт.