Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

ЦПК подтвердил дату полета «Союза МС-17» к МКС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 14 минут назад
ЦПК подтвердил дату полета «Союза МС-17» к МКС
Фото: Роскосмос
Полет пилотируемого корабля «Союз МС-17» с тремя членами экипажа запланирован на 14 октября, говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК).

«В рамках подготовки к полету по короткой схеме сближения корабля «Союз МС-17» с МКС, намеченному на 14 октября 2020 года, космонавты основного и дублирующего экипажей МКС-64 пройдут циклы тренировок по штатным и резервным режимам», — передает ТАСС сообщение ЦПК.

Напомним, в мае источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», на борту которого будут находиться три члена экипажа, «по планам состоится 14 октября». Он уточнил, что в состав экипажа войдут два российских космонавта и один американский астронавт.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Перспективный материал для солнечной энергетики разработали в России Перспективный материал для солнечной энергетики разработали в России Тяжелую «Ангару» повезли на космодром Плесецк Тяжелую «Ангару» повезли на космодром Плесецк Гинцбург: Сотрудников центра Гамалеи не получится перекупить Гинцбург: Сотрудников центра Гамалеи не получится перекупить
Технологии , Наука и техника , Центр подготовки космонавтов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это была война и кровопролитие»
«Это была война и кровопролитие»
Муфтият Дагестана объяснил обряд женского обрезания
Муфтият Дагестана объяснил обряд женского обрезания
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
Умер Борис Пастернак
Умер Борис Пастернак
Видео
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение