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Роскосмос сравнил МКС с дедушкой в галстуке 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 1 час назад
Роскосмос сравнил МКС с дедушкой в галстуке
Фото: Роскосмос
В Роскосмосе рассказали о том, что на Международную космическую станцию пытаются запустить модуль «Наука» в течение 13 лет. По этому поводу ведомство сравнило присоединение модуля к МКС с подарком галстука для дедушки.
Это был ответ Роскосмоса на реплику подписчика в Twitter о том, что МКС исчерпывает свои ресурсы.

«Вы когда своему дедушке на день рождения галстук дарите, вы же не требуете от него подтверждения его ресурса и не требуете от продавца подтверждения ресурса галстука», — прокомментировали «Роскосмос» в Twitter.

Новая попытка доставить модуль «Наука» при помощи ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур запланировали на апрель 2021 года. В эту среду ожидают прибытие модуля не территорию космодром их Центра Хруничева, передает РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» писал про работу космического ведомства. Спутники Роскосмоса следят за лесопожарной обстановкой в Томской области.
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Технологии , Наука и техника , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Новости , ФедералПресс
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