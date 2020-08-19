Роскосмос сравнил МКС с дедушкой в галстуке 

Роскосмосе рассказали о том, что на Международную космическую станцию пытаются запустить модуль «Наука» в течение 13 лет. По этому поводу ведомство сравнило присоединение модуля к МКС с подарком галстука для дедушки.

Это был ответ Роскосмоса на реплику подписчика в Twitter о том, что МКС исчерпывает свои ресурсы.

«Вы когда своему дедушке на день рождения галстук дарите, вы же не требуете от него подтверждения его ресурса и не требуете от продавца подтверждения ресурса галстука», — прокомментировали «Роскосмос» в Twitter.

Новая попытка доставить модуль «Наука» при помощи ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур запланировали на апрель 2021 года. В эту среду ожидают прибытие модуля не территорию космодром их Центра Хруничева , передает РИА «Новости».

Ранее «ФедералПресс» писал про работу космического ведомства. Спутники Роскосмоса следят за лесопожарной обстановкой в Томской области.