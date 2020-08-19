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SpaceX установила новый рекорд 

Lenta.ru и ещё 7 12 минут назад
SpaceX установила новый рекорд
Фото: globallookpress.com
Мировой лидер по коммерческим космическим запускам, обладатель единственной действующей в мире сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и владелец крупнейшей спутниковой группировки Starlink, американская компания SpaceX, установила новый рекорд, побив свой предыдущий, сообщает Ars Technica.
Издание отмечает, что первая ступень тяжелой ракеты Falcon 9 после успешного запуска 58 космических аппаратов системы глобального интернета Starlink и трех спутников компании Planet, была сохранена в шестой раз. Таким образом SpaceX шестой раз использовала одну и ту же первую ступень носителя.
Ars Technica напоминает, что первый полет ступени B1049 состоялся в сентябре 2018 года, когда был запущен канадский телекоммуникационный спутник Telstar 18V. Второй раз ступень была задействована в январе 2019 года, когда запускались спутники Iridium. В дальнейшем B1049 применялась для запуска спутников Starlink.
Ранее в августе Ars Technica сообщила, что, согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость интернета Starlink при скачивании составляет 11-60 мегабит в секунду, загрузке — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала — 31-94 миллисекунды. У некоторых бета-пользователей системы пинг составлял 20-21 миллисекунду.
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Технологии , Наука и техника , Iridium , SpaceX
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