Черный список: как избавиться от телефонных мошенников

Россиян ежедневно донимают звонки от телемаркетеров, рекламирующих услуги, или мошенников, притворяющихся банковскими сотрудниками. В Роскачестве рассказали, как можно минимизировать ущерб от таких звонков и защитить свой кошелек.

В 2019 году мошенники звонили как минимум трети россиян, а за первую половину 2020 года общее количество преступлений, связанных с картами и переводами, выросло на 600%, сообщили в Роскачестве. Это означает, что не все абоненты могут распознать мошеннические звонки и защитить себя. Однако есть несколько способов, которые помогут минимизировать подобные риски.

«От звонков мошенников больше всего страдают люди со старыми номерами телефонов, использующимися уже несколько лет, потому что они успели попасть сразу в несколько разных баз, используемых мошенниками.

Эти базы пополняются в том числе из-за нас самих: мы с легкостью сообщаем свой номер мобильного множество раз в целях получения разных услуг и для регистрации на сайтах.

Ни для кого не секрет, что базы с контактами кочуют по интернету из рук в руки, их периодически «сливают», а потому не удивляйтесь, если вам вдруг позвонит неизвестный, представится сотрудником банка или известной организации и назовет вас по имени. Это совершенно не означает, что звонок — не фейк», — заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По словам экспертов, защитить себя от мошеннических звонков не так уж сложно.

Самым простым способом является запрет на вызов от скрытых номеров, встроенный во многие смартфоны на базе Android. Если же абонент пользуется устройством на базе iOS, то в этой операционной системе есть отдельная функция «Заглушение неизвестных», запрещающая вызовы от незнакомцев.

Кроме того, помочь защититься от мошенников помогут и мобильные операторы. У «большой четверки», в которую входят «Билайн», «МегаФон» , « МТС » и «Tele2» , есть услуги, ограничивающие вызовы нежелательных контактов. Часть из них является платными, что необходимо учитывать при их подключении.

Помимо прочего, с функцией защиты абонента может справиться и специальное программное обеспечение. Существует большое количество приложений, которые помогают определять номер звонящего, находя его в специальных базах, которые обновляются самими пользователями.

«К настоящему моменту у определителей весьма успешно получается распознавать телемаркетинг банков и МФО, а также роботов и мошенников, уже ранее замеченных и занесенных в базу», — утверждают в Роскачестве.

При этом рекомендуется использовать только те приложения, чьими разработчиками являются крупные проверенные компании.

«Центр цифровой экспертизы Роскачества позднее в 2020 году обнародует более детальные сведения об информационной безопасности приложений — определителей номеров. Такие программы сильно облегчают жизнь пользователям, однако к их выбору следует подходить крайне внимательно, ведь вы предоставляете доступ к своим данным», — сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Россияне постоянно получают звонки, если не от мошенников, то от различных организаций, которые пытаются под разными предлогами выманить у граждан деньги, подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Иногда такие звонки происходят регулярно и тогда действительно приходится просто блокировать неизвестные номера. В этом плане Роскачество дало вполне исчерпывающие рекомендации. Еще можно вносить в «черный список» номера телефонов банков или организаций сразу же после их очередного звонка. Это сокращает число нежелательных вызовов и постепенно их становится все меньше», — рекомендует Мясоедов.

Кроме того, стоит в принципе относиться с подозрением к любому звонку с неизвестного номера, не соглашаться на очередные «привлекательные» условия покупки чего-либо и не ходить на «бесплатные» сеансы массажа или косметических процедур.