Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаружен самый гигантский кратер в Солнечной системе 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Обнаружен самый гигантский кратер в Солнечной системе
Фото: NASA
Ученые обнаружили крупнейший ударный кратер в Солнечной системе. Гигантский след, находящийся на спутнике Юпитера Ганимеде, достигает в диаметре 7800 километров. Предыдущий рекорд, равный 3800 километрам, принадлежал кратеру Вальхалла на другом спутнике Юпитере Каллисто. Статья, в которой описывается открытие японских планетологов из Университета Кобе, опубликована в журнале Icarus.
Исследователи выяснили, что борозды на Ганимеде, являющиеся самыми древними геологическими структурами на спутнике, образуют серию концентрических колец, выглядящих как след от удара крупного объекта. Ранее считалось, что борозды, которые представляют собой впадины с острыми краями, возникли в результате многократных столкновений, когда литосфера Ганимеда была более тонкой и не такой прочной, как сейчас.
Планетологи проанализировали серию снимков спутника, сделанных зондом «Вояджер» в 1979 году и орбитальным аппаратом Galileo Jupiter, который изучал планету и ее луны. Ганимед имеет два типа поверхности: светлая и темная области. Темная область в отличие от светлой имеет множество кратеров, что указывает на ее более древний возраст. Темная зона также содержит борозды, поверх которых образованы кратеры. Исследователи нанесли впадины на карту и обнаружили, что они разбросаны не беспорядочно, а образуют круговую рябь. Результаты компьютерного моделирования показали, что эта структура должна была быть вызвана падением астероида диаметром 150 километров, который врезался в поверхность со скоростью около 20 километров в секунду.
По мнению ученых, катастрофическое событие произошло около четырех миллиардов лет назад. Однако ученые хотят получить больше информации, которая позволит однозначно установить причину появления аномальной структуры. Например, зонд «Юнона» должен зафиксировать гравитационную аномалию в области предполагаемого кратера. Также другой зонд — Jupiter Icy Moon Explorer — будет запущен в 2022 году для детального изучения спутников Юпитера.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Последние новости
Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Тихановская назвала себя победителем президентских выборов Тихановская назвала себя победителем президентских выборов Состояние Ефремова резко ухудшилось Состояние Ефремова резко ухудшилось
Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возле Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
Возле Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
Россияне отреагировали на победу Лукашенко
Россияне отреагировали на победу Лукашенко
Рогозин сделал заявление о внеземной жизни
Рогозин сделал заявление о внеземной жизни
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
01:27
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Против Белоруссии могут ввести санкции
02:51
Против Белоруссии могут ввести санкции
В мире
На Патриарших прудах выловили огромную щуку
00:11
На Патриарших прудах выловили огромную щуку
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение