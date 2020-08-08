Обнаружен самый большой кратер в Солнечной системе 

Эта структура состоит из впадин, распределенных почти концентрически по поверхности этой луны Юпитера. Благодаря снимкам, полученным с зондов Вояжер 1 e 2 и Галилея, японские исследователи из Университета Кобе сделали предположение о том, что на самом деле эта структура является ударным кратером. Если это действительно так, то речь идет о самом большом подобном кратере, идентифицированном в солнечной системе.

Также в дополнение к изображениям, исследователи провели комплексное моделирование на суперкомпьютере Национальной астрономической обсерватории Японии. Полученные данные говорят о том, что, скорее всего, Ганимед столкнулся с огромным астероидом, диаметром в 150 километров со скоростью в 20 километров в секунду. То есть эта концетрическая структура на самом деле это останки кратреа.

Более подробные данные, которые смогут подтвердить эту теорию, у ученых появятся, когда зонд JUICE Европейского космического агентства достигнет этой загадочной луны в 2029 году (если запуск состоится, как планировалось, в 2022 году).