Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос создаст ракету лучше, чем у Илона Маска 

Газета.Ru 50 минут назад
Роскосмос создаст ракету лучше, чем у Илона Маска
Фото: Газета.Ru
Роскосмос намерен создать многоразовую ракету-носитель, которая превзойдет ракету Falcon 9 от компании Илона Маска SpaceX по числу пусков, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Разрабатываемая в России ракета «Союз-СПГ» будет рассчитана на 100 запусков, рассказал Рогозин. При этом Falcon 9 рассчитана на 10 запусков.
По словам Рогозина, российская ракета будет «изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс», в то время как у SpaceX — «полумногоразовый».
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
Газета.Ru: последние новости
Ученые впервые диагностировали рак у динозавра Ученые впервые диагностировали рак у динозавра Трамп заявил, что "оживил" NASA и космонавтику США Трамп заявил, что "оживил" NASA и космонавтику США Токсичное вещество помешало выйти экипажу Crew Dragon из капсулы сразу Токсичное вещество помешало выйти экипажу Crew Dragon из капсулы сразу
Технологии , Армия , Войска , Наука и техника , Оружие , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японцы в ярости из-за открытия центра МЧС на Курилах
Японцы в ярости из-за открытия центра МЧС на Курилах
Адвокат оценил слова Ефремова о «раздвоении личности»
Адвокат оценил слова Ефремова о «раздвоении личности»
Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям»
Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям»
В Москве ожидается до 25 градусов тепла
В Москве ожидается до 25 градусов тепла
Видео
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение