Роскосмос создаст ракету лучше, чем у Илона Маска 

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Роскосмос намерен создать многоразовую ракету-носитель, которая превзойдет ракету Falcon 9 от компании Илона Маска SpaceX по числу пусков, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разрабатываемая в России ракета «Союз-СПГ» будет рассчитана на 100 запусков, рассказал Рогозин. При этом Falcon 9 рассчитана на 10 запусков.

По словам Рогозина, российская ракета будет «изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс», в то время как у SpaceX — «полумногоразовый».