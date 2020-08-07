США теряют превосходство в спутниковом шпионаже

Пентагон заявил, что серьезно обеспокоен «необычным и тревожным» поведением российского спутника-инспектора «Космос-2542», который слишком близко подошел к спутнику-шпиону USA-245 и «ощупал его взглядом». Это означает, что Россия ограничивает возможности США по установлению монополии на околоземной орбите.

Недавно стали известны новые подробности соперничества России и США в космосе, где они следят друг за другом с помощью разведывательных спутников. Российские СМИ сообщают, что в январе 2020 российский спутник-инспектор «Космос-2542» попытался приблизиться к разведывательному космическому аппарату USA-245, вынудив его маневрировать, чтобы оторваться от конкурента.

«Космос-2542» — это спутник для «наблюдения за объектами на околоземной орбите», спутник-инспектор. USA-245 — это аппарат, который Пентагон постоянно использует для разведки в оптическом диапазоне. По данным MIT Technology Review, расстояние между двумя космическими аппаратами сократилось до 150 км. В феврале глава командования космическими силами США генерал Джон Реймонд подтвердил, что Пентагон серьезно обеспокоен «необычным и тревожным» поведением российского космического корабля «Космос-2542», который может спровоцировать возникновение «опасной ситуации в космосе». Фактически, «опасная ситуация», вызвавшая беспокойство в Вашингтоне, состоит в том, что «Космос-2542» слишком близко подошел к USA-245 и «общупал его взглядом» — т.е. собрал о нем некоторые данные. В апреле Джон Реймонд заявил, что Россия «испытывает противоспутниковую ракету прямого перехвата, а значит, угрозы космическим системам США и их союзников реальны, серьезны и возрастают».

США и Великобританию возмутило заявление Минобороны РФ о недавнем использовании новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой космический аппарат, российский. Возмущение понятно, ведь предполагается, что завтра этот малый аппарат сможет обследовать американские и британские спутники.

Что происходит со спутниковым шпионажем и космической дуэлью между Россией и США? Какие задачи выполняют сверхсекретные спутники и почему «Космос-2542» так сильно встревожил американских военных?

Неписаный закон гласит, что каждый спутник, независимо от его национальности, имеет двойное предназначение. И часто на первом месте его военное амплуа, а его гражданские функции — как фиговый лист на реальной идее, которую как-то стыдно показывать. Это неписанное правило соблюдается всеми, однако все же критикуют его каждый раз, когда кажется, что так можно будет очернить соперника или конкурента.

Гонка на околоземной орбите

В истории космической гонки первой страной, запустившей противоспутниковые программы, стали США, поскольку после Второй мировой войны они были ведущей технологической силой; еще в конце 50-х американцы использовали бомбардировщики и ядерные ракеты для поражения космических аппаратов. Однако этот проект был остановлен из-за своей неэффективности.

Пропустим несколько этапов истории американских спутников и обратимся к современности. Говорят, что вокруг Земли вращается более 1000 американских спутников — больше, чем у других стран вместе взятых. Действующие спутники США относятся к типу KH-11, в популярной литературе он известен как Key Hole («Замочная скважина»). «Впервые о существовании этой совершенно секретной программы стало известно в 1984 году» — сообщает российская газета «Взгляд». Тогда в одном американском издании опубликовали фотографии строящегося секретного советского авианосца «Рига» (впоследствии переименованного на «Адмирал Кузнецов»), сделанные со спутника КН-11.

Программа действует уже 44 года (с 1976 г.), предполагается, что к настоящему времени запущено 16 спутников-шпионов этого типа. Вышеупомянутый USA-245 входит в четверку новейших устройств типа КН-11, помимо него на орбите также находятся USA-186, 224,290. Из этой четверки USA-245 среди «самых свежих» — он был запущен в августе 2013, а после него в январе 2019 года запустили только USA-290. Считается, что спутники-шпионы серии КН-11 остаются наиболее точными для оптической разведки — предполагаемое зеркало с диаметром три метра способно обеспечивать разрешение снимка в пределе 15 см. По российским оценкам, КН-11 — самый совершенный инструмент в арсенале космического оптического шпионажа США.

С середины прошлого десятилетия Пентагон успешно разрабатывает программу для спутников-инспекторов и до недавнего времени считал, что он вне правил и конкуренции. Как можно узнать из открытых источников, в настоящий момент ведутся работы по нескольким программам, известным по названиям сверхсекретных спутников MiTEX, RAN и GSSAP.

Стоит также отметить создание в сентябре 2019 года Космического командования США. На этой церемонии президент Дональд Трамп заявил, что создание войск такого рода означает, что «США же воспринимают космос как отдельный потенциально возможный театр военных действий». Он даже высокомерно подчеркнул: «Мы должны убедиться, что наше господство в космосе никогда не будет поставлено под сомнение». Здесь мы не можем не поинтересоваться, не считает ли Трамп космос новым американским штатом.

Как в ядерной гонке, так и в космическом шпионаже России приходилось догонять США, чтобы достичь баланса безопасности. Если в конце 50-х США испытывали ракету для поражения спутников, то Россия только в 1963 году запустила свой первый спутник-перехватчик с зарядом взрывчатого вещества. Как и США, ей нужно было испытать противоспутниковое оружие. Наряду с системой космической обороны Россия создала систему «уничтожения спутников». Последняя была признана успешной.

По понятным историческим причинам в 90-ые российская космическая программа отставала, однако ее военная составляющая стала исключением. И здесь мы пропустим несколько этапов истории российского спутника, чтобы остановиться на «Космос-2542», запущенном 25 ноября 2019 года. Раз США встревожили его маневры, значит, он заснял разведывательный спутник USA-245 и у Минобороны России уже есть данные о нем. А раз американцы почувствовали себя уязвимыми от таких спутников-инспекторов, значит, эти летательные аппараты не только контролируют, но могут и уничтожить «иностранных конкурентов», отмечает «Взгляд». Согласно открытым источникам, российские спутники постоянно следят за другими космическими объектами, и «регистрируют практически каждый американский спутник».

Равновесие требует конкуренции

Как в ядерной, так и в спутниковой гонке обгоняет то одна, то другая сторона. В большинстве случаев лидирует именно Америка. Теперь стало понятно, что с самым маленьким спутником-инспектором и «Космос-2542» Россия в некоторой степени догоняет Америку и ограничивает ее возможности по установлению монополии на околоземной орбите. В этом смысле опасения Пентагона и Космического командования США могут показаться понятными. Но они вряд ли оправданы: российская сторона стремится к справедливому равновесию. Так было всегда и так будет в будущем. Подобно тому, как риск взаимного ядерного уничтожения гарантировал мир во всем мире в течение 70 лет, баланс соперничества спутников является гарантией того, что Космос не взорвет нашу планету.

Это, конечно, не может быть препятствием для переговоров между двумя странами по безопасности полетов спутников, поскольку они преследуют также и чисто гражданские цели и от них зависят многие сферы земной жизни.