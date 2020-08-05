Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продал секреты Uber: экс-сотрудник Google отправится в тюрьму 

Газета.Ru 33 минуты назад
Продал секреты Uber: экс-сотрудник Google отправится в тюрьму
Фото: Газета.Ru
Одного из пионеров технологии беспилотных автомобилей Google Энтони Левандовски признали виновным в краже интеллектуальной собственности бывшего работодателя — ему предстоит провести в тюрьме полтора года. Известно, что Левандовски ушел из Google, прихватив с собой секретные разработки, которые в конечном итоге продал компании Uber.
Экс-сотрудника Google Энтони Левандовски приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за кражу интеллектуальной собственности, сообщает The Verge. Этот срок ставит точку в многолетнем судебном разбирательстве, которое перечеркнуло прошлые заслуги и стремительный карьерный рост талантливого инженера, стоявшего у истоков технологии беспилотных автомобилей в «корпорации добра».
Левандовски работал в подразделении Google, которое впоследствии станет отдельной компанией Waymo, специализирующейся на автономном транспорте. В 2016 году инженер покинул корпорацию, чтобы основать собственную компанию Otto.
Незадолго до своего ухода Энтони Левандовски похитил из внутренних систем Google 14 тыс. конфиденциальных документов, содержащих информацию об исследованиях компании в сфере беспилотного транспорта.
В документах, в том числе, содержались схемы печатных плат, использующихся в технологии получения и обработки информации об объектах с помощью активных оптических систем, также известной как лидар.
Впоследствии Otto была приобретена компанией Uber, являющейся одним из конкурентов Waymo. В 2017 году Waymo подала в суд заявив о том, что Энтони Левандовски украл данные, представляющие коммерческую тайну. Вскоре после возбуждения иска Uber уволил Левандовски, выразив публичные сожаления.
Теперь инженер проведет в тюрьме полтора года. По словам судьи Алсупа, который вынес приговор, домашний арест дал бы зеленый свет любому талантливому инженеру, который захочет украсть торговые секреты. Между тем, тюремный срок станет отличной профилактикой подобных инцидентов.
Сообщается, что приговор не вступит в силу немедленно — начало отбывания срока Левандовски было отодвинуто на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

«Последние три с половиной года заставили меня примириться с тем, что я сделал. Я хочу использовать это время, чтобы извиниться перед своими коллегами в Google за то, что я предал их доверие, а также перед всей моей семьей за ту цену, которую они заплатили и будут платить за мои действия», — сказал Левандовски в своем официальном заявлении.

«Кража Энтони Левандовски коммерческих секретов беспилотных технологий стала чрезвычайно подрывной и губительной для Waymo, являлась предательством, последствия которого, вероятно, были бы еще более серьезными, если бы это осталось незамеченным.
Мы разделяем мнение помощника прокурора США Кэтрин Вавжиняк о том, что эта кража «стирает вклад многих других людей, которые также вложили свою кровь, пот и слезы в проект по созданию безопасного беспилотного автомобиля.
Сегодняшнее решение судьи Алсупа представляет собой победу закона о коммерческой тайне, который способствуют развитию передовых технологий», — заявил представитель Waymo в комментарии The Verge.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Газета.Ru: последние новости
Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo Основатель Instagram боялся отказать Цукербергу в продаже сервиса Основатель Instagram боялся отказать Цукербергу в продаже сервиса Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Статьи , Uber , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
00:18
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
Происшествия
Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом
01:04
Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение