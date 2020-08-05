Продал секреты Uber: экс-сотрудник Google отправится в тюрьму 

Одного из пионеров технологии беспилотных автомобилей Google Энтони Левандовски признали виновным в краже интеллектуальной собственности бывшего работодателя — ему предстоит провести в тюрьме полтора года. Известно, что Левандовски ушел из Google , прихватив с собой секретные разработки, которые в конечном итоге продал компании Uber

Экс-сотрудника Google Энтони Левандовски приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за кражу интеллектуальной собственности, сообщает The Verge. Этот срок ставит точку в многолетнем судебном разбирательстве, которое перечеркнуло прошлые заслуги и стремительный карьерный рост талантливого инженера, стоявшего у истоков технологии беспилотных автомобилей в «корпорации добра».

Левандовски работал в подразделении Google, которое впоследствии станет отдельной компанией Waymo, специализирующейся на автономном транспорте. В 2016 году инженер покинул корпорацию, чтобы основать собственную компанию Otto.

Незадолго до своего ухода Энтони Левандовски похитил из внутренних систем Google 14 тыс. конфиденциальных документов, содержащих информацию об исследованиях компании в сфере беспилотного транспорта.

В документах, в том числе, содержались схемы печатных плат, использующихся в технологии получения и обработки информации об объектах с помощью активных оптических систем, также известной как лидар.

Впоследствии Otto была приобретена компанией Uber, являющейся одним из конкурентов Waymo. В 2017 году Waymo подала в суд заявив о том, что Энтони Левандовски украл данные, представляющие коммерческую тайну. Вскоре после возбуждения иска Uber уволил Левандовски, выразив публичные сожаления.

Теперь инженер проведет в тюрьме полтора года. По словам судьи Алсупа, который вынес приговор, домашний арест дал бы зеленый свет любому талантливому инженеру, который захочет украсть торговые секреты. Между тем, тюремный срок станет отличной профилактикой подобных инцидентов.

Сообщается, что приговор не вступит в силу немедленно — начало отбывания срока Левандовски было отодвинуто на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

«Последние три с половиной года заставили меня примириться с тем, что я сделал. Я хочу использовать это время, чтобы извиниться перед своими коллегами в Google за то, что я предал их доверие, а также перед всей моей семьей за ту цену, которую они заплатили и будут платить за мои действия», — сказал Левандовски в своем официальном заявлении.

«Кража Энтони Левандовски коммерческих секретов беспилотных технологий стала чрезвычайно подрывной и губительной для Waymo, являлась предательством, последствия которого, вероятно, были бы еще более серьезными, если бы это осталось незамеченным.

Мы разделяем мнение помощника прокурора США Кэтрин Вавжиняк о том, что эта кража «стирает вклад многих других людей, которые также вложили свою кровь, пот и слезы в проект по созданию безопасного беспилотного автомобиля.

Сегодняшнее решение судьи Алсупа представляет собой победу закона о коммерческой тайне, который способствуют развитию передовых технологий», — заявил представитель Waymo в комментарии The Verge.