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Учёные создали робота, который поможет продлить жизнь людей 

News.ru 1 час назад
Создан робот, который поможет продлить жизнь людей
Фото: News.ru
Учёные из Национального исследовательского университета ИТМО при поддержке британских коллег разработали робота-лаборанта, который сможет автоматизировать процесс выращивания тканей из стволовых клеток. В конечном итоге это даст возможность продлить человеческую жизнь.
Уникальность стволовых клеток заключается в том, что с их помощью можно заменить любую поврежденную ткань. Каждый человек состоит боле чем из 30 трлн различных клеток. Но каждая из низ происходит от плюрипотентного типа клеток, которые способны образовывать множество других. Именно их и называют стволовыми.
Таким образом, в глобальных задачах учёных — в лабораторных условиях выращивать не только сами стволовые клетки, что уже удаётся сделать, но и целые органы. Однако следующий этап — пока не до конца решённая задача. Нынешние технологии небыстрые и плохо поддаются контролю, передаёт РБК.
Всё это и побудило учёных разработать робота-лаборанта, который позволит автоматизировать эксперимент с превращением стволовых клеток в нейроны. Искусственного помощника напечатали на 3D-принтере. Он призван удешевить и облегчить процесс. Кроме того, станет возможным выполнять до 384 экспериментов одновременно или последовательно.
В глобальной перспективе, как считают исследователи, лечение различных заболеваний стволовыми клетками станет одним из способов максимально отсрочить старение человека, заменяя старые или больные клетки новыми.
Ранее немецкие учёные во главе с профессором Федерико Калегари из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена разработали метод, который позволяет омолодить клетки мозга. Это стало возможным путём воздействия на стволовые клетки. Как писал NEWS.ru, учёным удалось увеличить количество нейронов, замедлив тем самым процессы старения мозга, и частично вернуть ему утраченные когнитивные функции.
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Технологии , Наука , Наука и техника
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