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Новый вид жука может помочь с отходами из пластика 

Популярная механика 2 часа назад
Новый вид жука может помочь с отходами из пластика
Фото: Популярная механика
Исследователи из Департамента химической инженерии назвали этого жука, который обитает в Центральной Азии Plesiophthophthalmus davidis. Его способность разлагать полистирол связана с бактериями рода Серратия, которые находятся в его кишечной флоре. Ученые обнаружили это, давая личинкам жука полистирол. Этот «специфический корм» увеличивал количество бактерий Серратия и достиг в итоге 33% от всего содержания кишечной флоры личинки.
По словам ученых, если воспользоваться разлагающим пластик штамм, который был обнаружен в этом исследовании и воспроизвести состав кишечной флоры жука, то вполне вероятно, что можно будет полностью биодеградировать полистирол.
Полистирол является одним из распространенных пластиков, широко используемых в производстве. Ранее ученые уже обнаружили других жуков, которые способны поедать полистирол. В естественной среде для его разложения требуются многие десятилетия.
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Технологии , Наука , Наука и техника
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