Новый вид жука может помочь с отходами из пластика 

Исследователи из Департамента химической инженерии назвали этого жука, который обитает в Центральной Азии Plesiophthophthalmus davidis. Его способность разлагать полистирол связана с бактериями рода Серратия, которые находятся в его кишечной флоре. Ученые обнаружили это, давая личинкам жука полистирол. Этот «специфический корм» увеличивал количество бактерий Серратия и достиг в итоге 33% от всего содержания кишечной флоры личинки.

По словам ученых, если воспользоваться разлагающим пластик штамм, который был обнаружен в этом исследовании и воспроизвести состав кишечной флоры жука, то вполне вероятно, что можно будет полностью биодеградировать полистирол.

Полистирол является одним из распространенных пластиков, широко используемых в производстве. Ранее ученые уже обнаружили других жуков, которые способны поедать полистирол. В естественной среде для его разложения требуются многие десятилетия.