Новый российский робот остался без имени

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Следующий российский космический робот, который разрабатывается на смену роботу «Федору», может остаться без собственного имени, а получить цифро-буквенное обозначение, рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (разработчик робота «Федора») Евгений Дудоров.

«У нас он носит название SAR — система антропоморфная робототехническая. Нового имени мы не придумывали. Думаю, в итоге будет, возможно, цифро-буквенное обозначение. В данной ситуации это было бы правильно», — передает РИА «Новости» слова Дудорова.