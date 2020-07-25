В России нашли возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты 

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» , руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета, которая позволяет отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.

В описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности , говорится, что «техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны) без использования сверхтяжелых ракет-носителей и аэродинамического торможения», передает РИА «Новости».

Для высадки российских космонавтов на Луну и возвращения обратно нужна одна ракета «Союз-2.1а» и три разрабатываемых ракеты «Ангара-А5В».

Первой «Ангарой» на Луну запускается модуль дозаправки. Затем экипаж на ракете «Союз» внутри корабля «Союз МС» доставляют на МКС или другую околоземную станцию, там он пересаживается в лунный взлетно-посадочный многоразовый корабль.

К нему второй «Ангарой-А5В» доставляется разгонный блок и корабль-заправщик. Разгонный блок используется для отправки связки лунного корабля и корабля-заправщика к Луне.

Прибыв к Луне, многоразовый взлетно-посадочный корабль отделяется, садится в зоне высадки модуля дозаправки, совершает заправку перед вылетом и на окололунной орбите стыкуется с кораблем заправщиком, чтобы перекачать топливо в свою топливную систему для полета к Земле.

После корабль-заправщик сводится с орбиты и падает на Луну, а лунный многоразовый взлетно-посадочный комплекс летит к Земле. В пути происходит стыковка с еще одним запущенным «Ангарой-А5В» кораблем-заправщиком, а затем стыковка к Международной космической станции, переход экипажа на корабль «Союз-МС» и посадка на Землю.

«В целом можно сделать вывод, что предлагаемый способ управления с размещением в составе околоземной орбитальной станции специального многоразового пилотируемого корабля для посадки на поверхность Луны позволит создать транспортную космическую систему с существенно меньшими расходами на ее разработку, производство и отработку», — говорится в описании.

Напомним, 15 июля глава НАСА выразил надежду на поддержку Россией лунной программы США, несмотря на то, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал ее.