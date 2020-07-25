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В России нашли возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 40 минут назад
В России нашли возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
Фото: РИА Новости
Ракетно-космическая корпорация «Энергия», руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета, которая позволяет отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.
В описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности, говорится, что «техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны) без использования сверхтяжелых ракет-носителей и аэродинамического торможения», передает РИА «Новости».
Для высадки российских космонавтов на Луну и возвращения обратно нужна одна ракета «Союз-2.1а» и три разрабатываемых ракеты «Ангара-А5В».
Первой «Ангарой» на Луну запускается модуль дозаправки. Затем экипаж на ракете «Союз» внутри корабля «Союз МС» доставляют на МКС или другую околоземную станцию, там он пересаживается в лунный взлетно-посадочный многоразовый корабль.
К нему второй «Ангарой-А5В» доставляется разгонный блок и корабль-заправщик. Разгонный блок используется для отправки связки лунного корабля и корабля-заправщика к Луне.
Прибыв к Луне, многоразовый взлетно-посадочный корабль отделяется, садится в зоне высадки модуля дозаправки, совершает заправку перед вылетом и на окололунной орбите стыкуется с кораблем заправщиком, чтобы перекачать топливо в свою топливную систему для полета к Земле.
После корабль-заправщик сводится с орбиты и падает на Луну, а лунный многоразовый взлетно-посадочный комплекс летит к Земле. В пути происходит стыковка с еще одним запущенным «Ангарой-А5В» кораблем-заправщиком, а затем стыковка к Международной космической станции, переход экипажа на корабль «Союз-МС» и посадка на Землю.
«В целом можно сделать вывод, что предлагаемый способ управления с размещением в составе околоземной орбитальной станции специального многоразового пилотируемого корабля для посадки на поверхность Луны позволит создать транспортную космическую систему с существенно меньшими расходами на ее разработку, производство и отработку», — говорится в описании.
Напомним, 15 июля глава НАСА выразил надежду на поддержку Россией лунной программы США, несмотря на то, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал ее.
Ранее глава Роскосмоса заявил, что для Соединенных Штатов лунная программа — «больше политический проект», направленный на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль.
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Технологии , Армия , Войска , Наука и техника , Оружие , Дмитрий Рогозин , Роспатент , Роскосмос , РКК Энергия , NASA , НАТО , РИА Новости
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