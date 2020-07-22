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Рогозин посетит запуск грузового корабля «Прогресс МС-15» на Байконуре 

ТАСС и ещё 5 49 минут назад
Рогозин посетит запуск «Прогресса МС-15» на Байконуре
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин будет присутствовать на Байконуре во время запуска ракеты-носителя "Союза-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
"Рогозин будет присутствовать на запуске "Прогресса МС-15", — сказали в пресс-службе.
Старт запланирован на 17:26 мск 23 июля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-15", на котором к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.
Запуск будет проходит на фоне пандемии коронавируса. Ранее в Роскосмосе сообщили, что по состоянию на 10 июля на космодроме нет случаев заражения новой инфекцией. При этом в одноименном городе по состоянию на 21 июля зафиксировано 712 случаев заражения коронавирусом. В госпитале находятся 236 человек, выписано — 258.
В конце июня спецборт Роскосмоса доставил пять сотрудников ФМБА на Байконур для помощи в борьбе с коронавирусом. Тогда же в город Байконур были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты. 10 июля спецбортом были направлены еще 14 специалистов, которые привезли четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты.
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Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Федеральное медико-биологическое агентство , Роскосмос , Байконур
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