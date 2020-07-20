Почему необходимо прекратить строительство небоскребов?

Al Jazeera (Катар) . Вред от высотных зданий превышает пользу, утверждают многие специалисты. Экологи настаивают на том, что строительство небоскребов должно быть запрещено во всем мире. Пандемия коронавируса сделала этот вопрос еще более актуальным. В чем же заключается опасность? Отвечает

С тех пор, как население планеты увеличилось, а площадь сельскохозяйственных земель сократилась, «горизонтальное» строительство больше не представляется возможным, поэтому люди перешли к «вертикальному» строительству, так как оно позволило вместить больше людей в одно пространство.

Со временем «вертикальное» строительство стало обычным делом. Люди начали строить высокие небоскребы, чтобы в них жить и работать. Этому способствовало появление высоких монументов и памятников, которые были связаны с великими правителями, религиями и империями: от легендарной Вавилонской башни до великих пирамид Гизы.

Первые современные небоскребы появились в 80-е годы XIX века в Чикаго Нью-Йорке . Принято считать, что американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни построил первое высотное здание индустриальной эпохи, высотой в 12 этажей.

Американская промышленная революция (1880-1890 годы) способствовала появлению выдающихся изобретений. Архитекторы начали проектировать высотные здания, а металлургические заводы стали производить более гибкое, чем раньше железо, что позволило электрическим лифтам подниматься на высоту в десять с лишнем этажей.

Первые высотные здания в Париже, Лондоне, Манхэттене Гонконге появились в деловых кварталах и ​​произвели настоящую революцию в офисной жизни, поскольку их строительство позволило сосредоточить офисы и департаменты в одном здании. Кроме того, жизнь офисных работников значительно облегчило появление трамваев, метро и железных дорог, которые ежедневно доставляли их от места проживания к месту работы и обратно. Обращаем внимание на то, что это было за десятилетия до того, как каждый работник получил возможность приобрести собственный автомобиль.

Крупнейшие мегаполисы соревновались между собой за право обладания самыми высокими зданиями в мире. В связи с этим существенно возросла потребность в системе вентиляции и искусственном освещении, которые имеют первостепенное значение для комфортного проживания и работы людей в высотных зданиях.

Традиционные элементы декора, включая окна, уступили место элементам, которые характерны для небоскребов. Но с тех пор, как люди начали решать проблему народонаселения и нехватки земель, конкуренция и желание продемонстрировать прогресс и превосходство стали движущей силой для строительства небоскребов.

Строительство высотных зданий достигло апогея в 1931 году, когда были построены небоскребы Крайслер-билдинг и Эмпайр-стейт-билдинг. Здания в стиле ар-деко уступили место небоскребам из стекла и стали, которые мы видим сегодня во всех столицах мира.

Чрезвычайно небезопасно

В то время, как одни инженеры изо всех сил пытаются построить самые высокие небоскребы в мире, другие пришли к выводу, что высотные здания приносят гораздо больше вреда, чем мы думаем. В первую очередь, строительство высотных зданий требует громадных усилий, поскольку необходимо нивелировать колебания. Для этого требуется больше железа и бетона, а также прочный и глубокий фундамент, способный выдержать вес небоскреба.

Высотные здания потребляют много энергии из-за системы кондиционирования, искусственного освещения и лифтов. Кроме того, выбросы углеводородов в атмосферу от них значительно выше, чем от среднеэтажных зданий. Это означает, что, с одной стороны, высотные здания решают проблему народонаселения и офисов, а с другой стороны, они разрушают почву из-за глубоких фундаментов, а также способствуют выбросу углеводородов и других газов в атмосферу, что ускоряет процесс глобального изменения климата, с которым, как утверждают страны с самыми высокими в мире небоскребами, они борются.

Помимо ущерба для окружающей среды, в настоящее время, то есть в период распространения коронавирусной инфекции, небоскребы стали небезопасной средой. Более того, они стали непригодны для работы. Основной причиной этого является тот факт, что высотные здания зависят от системы кондиционирования, а она, в свою очередь, способствует передаче вируса воздушно-капельным путем. К сожалению, строители небоскребов не думали, что у природы есть свой собственный план мести.

Со своей стороны, экологи настаивают на том, что строительство небоскребов должно быть запрещено во всем мире. По их словам, стекло вызывает определенные проблемы, поскольку не ограничивает поступление солнечного света в здание. Кроме того, в небоскребах нет естественной вентиляции, только система кондиционирования!

В довершение всего, они утверждают, что мир находится в порочном кругу строительства небоскребов. Необходимо вырваться из него, поскольку высотные здания потребляют огромное количество энергии и вносят значительный вклад в климатический кризис. Другими словами, они способствуют повышению температуры на планете.