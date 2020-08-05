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Оценено влияние 5G на здоровье россиян 

Lenta.ru и ещё 3 50 минут назад
Оценено влияние 5G на здоровье россиян
Фото: globallookpress.com
Технология 5G не отразится на здоровье россиян. С такой оценкой в интервью агентству «Прайм» выступил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.
По его словам, о вредном воздействии сетей 5G говорить рано, поскольку они еще не вошли в промышленную эксплуатацию, и все рассуждения по этому поводу носят предположительный характер.

«Возможно, использование 5G приведет к определенным изменениям, много исследований проводилось по этому поводу и споры о них не утихают», — подчеркнул Мохамед Али.

Он напомнил о существовании феномена, когда люди, помещенные в экранированное пространство, начинают чувствовать себя хуже, нежели, когда их помещают в электромагнитное поле. Специалист добавил, что люди живут в условиях, где электромагнитное поле есть у Земли, существует солнечная радиация и другие электромагнитные поля, которые влияют на жителей. Помимо этого городские жители регулярно испытывают влияние электромагнитного шума, который создают Wi-Fi-роутер и мобильный телефон.
Однако человек очень хорошо адаптируется к новым условиям окружающей среды, поэтому через какое-то время «те предполагаемые изменения, которые могут быть, будут нивелированы нашим организмом», отметил Мохамед Али. Он призвал спокойно относиться к новым технологиям и не переживать по поводу безопасности нового поколения сетей 5G. Данных, что они влияют на генетический код, в настоящее время нет, заключил он.
28 июля стало известно, что компания «Мобильные ТелеСистемы», владеющая брендом МТС, первой в России получила лицензию на создание сети 5G почти во всех регионах России — 83 из 85 субъектов. Разрешение было выдано Роскомнадзором, оно действительно до 16 июля 2025 года.
В сети можно найти множество теорий заговора о связи коронавируса, чипирования, 5G и могущественных организаций наподобие ЦРУ или масонской ложи. В мае 2020 года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещены видеозаписи с недостоверной информацией о коронавирусе, авторы которых называют пандемию «спецоперацией» с целью создать вакцину и с ее помощью вживить людям чипы, а затем сократить население планеты.
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Технологии , Другое , Наука и техника , Мохамед Али , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , МТС , ЦРУ
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