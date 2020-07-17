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Российский космонавт впервые сконструировал человеческий хрящ в космосе 

Телеканал «Наука» и ещё 2 54 минуты назад
Космонавт РФ сконструировал хрящ человека в космосе
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Олег Кононенко впервые сконструировал человеческий хрящ в условиях микрогравитации космоса на борту Международной космической станции.
Биопринтеры, которые могут производить человеческие ткани, уже существуют на Земле, но они работают в условиях земной гравитации. Новаторство заключается в том, что в космосе в качестве замены гравитации использовали магнетизм, с помощью которого удалось противостоять микрогравитации и ускорени, а также удерживать готовые к сборке объекты — например, клетки хряща.
Перед экспериментами на борту МКС ученые разработали математические модели и провели компьютерное моделирование, чтобы изучить перспективы этого процесса и то, как микрогравитация может повлиять на способ сборки клеток. Затем команда разработала сфероиды на основе клеток человеческого хряща, которые были упакованы и отправлены на МКС вместе с изготовленным на заказ магнитным биоассемблером.
«Люди уже проводили биологические эксперименты и культивировали клетки в космосе, но возможность фактически собрать эти строительные блоки в более сложные структуры с помощью инструмента биомоделирования появилась впервые», — отметил радиолог Уткан Демирчи из Стэнфордского университета.
В будущем метод магнитной сборки может быть использован в космосе, состоящих как из биологических, так и из неорганических материалов.
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Технологии , Наука и техника , Олег Кононенко
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