Космонавт РФ сконструировал хрящ человека в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко впервые сконструировал человеческий хрящ в условиях микрогравитации космоса на борту Международной космической станции.

Биопринтеры, которые могут производить человеческие ткани, уже существуют на Земле, но они работают в условиях земной гравитации. Новаторство заключается в том, что в космосе в качестве замены гравитации использовали магнетизм, с помощью которого удалось противостоять микрогравитации и ускорени, а также удерживать готовые к сборке объекты — например, клетки хряща.

Перед экспериментами на борту МКС ученые разработали математические модели и провели компьютерное моделирование, чтобы изучить перспективы этого процесса и то, как микрогравитация может повлиять на способ сборки клеток. Затем команда разработала сфероиды на основе клеток человеческого хряща, которые были упакованы и отправлены на МКС вместе с изготовленным на заказ магнитным биоассемблером.

«Люди уже проводили биологические эксперименты и культивировали клетки в космосе, но возможность фактически собрать эти строительные блоки в более сложные структуры с помощью инструмента биомоделирования появилась впервые», — отметил радиолог Уткан Демирчи из Стэнфордского университета.

В будущем метод магнитной сборки может быть использован в космосе, состоящих как из биологических, так и из неорганических материалов.