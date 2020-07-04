Исчезла одна из самых массивных звезд во Вселенной

Событие, которое произошло с одной из гигантских звезд в созвездии Волопаса, поразило ученых.

Наблюдая за ней с 2001 по 2011 год астрономы обратили внимание, что она в 2,5 миллиона раз ярче нашего Солнца. Именно это и позволило разглядеть звезду, которая расположена от Земли на гигантском расстоянии — 75 миллионов световых лет.

И вот в прошлом году, астрономы вновь направили телескопы и спектрографы в эту точку неба, однако звезды на привычном месте не оказалось. Заподозрив ошибку в работе техники, ученые привлекли еще более точную аппаратуру. Но и она гигантскую звезду не нашла.

Судя по всему, она закончила свое существование, но необычно. До сих пор астрономы видели, что подобные звезды взрываются, как сверхновые, представляя настоящее космическое зрелище. На этот раз, вероятно, взрыва не произошло, звезда обрушилась внутрь себя, превратившись в черную дыру. Ученым подобного наблюдать еще не приходилось. Работа опубликована в "Ежемесячнике Королевского астрономического общества".