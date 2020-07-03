Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе 

Олег Орлов. МОСКВА , 3 июл — РИА Новости. Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий Красной планеты, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН

"Такую возможность исключить нельзя. Также как нельзя исключить возможность встретиться с ранее занесенными человечеством на Марс, например, земными формами жизни, которые еще могут и модифицироваться в новых условиях", — сказал Орлов.

Он добавил, что встреча с инопланетными формами жизни не должна стать неожиданностью для первых землян, чья нога ступит на поверхность Марса.

"Эти сценарии прорабатываются в рамках программ планетарной защиты, которые находятся в сфере внимания специально созданной по нашей инициативе межведомственной группы при Совете по космосу РАН", — добавил ученый.