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Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий Красной планеты, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Такую возможность исключить нельзя. Также как нельзя исключить возможность встретиться с ранее занесенными человечеством на Марс, например, земными формами жизни, которые еще могут и модифицироваться в новых условиях", — сказал Орлов.
Он добавил, что встреча с инопланетными формами жизни не должна стать неожиданностью для первых землян, чья нога ступит на поверхность Марса.
"Эти сценарии прорабатываются в рамках программ планетарной защиты, которые находятся в сфере внимания специально созданной по нашей инициативе межведомственной группы при Совете по космосу РАН", — добавил ученый.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Олег Орлов , РАН , РИА Новости , Москва
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