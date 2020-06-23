РФ и США подтвердили запуск рабочей группы по космосу

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял Рябков, американскую — спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли . Консультации продлились около десяти часов.

Первоначальная договоренность с США о создании рабочей группы по космосу была достигнута в январе в ходе встречи по стратегической стабильности. Позже в МИД РФ заявили РИА Новости, что встреча экспертов группы пока откладывается из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Космическая группа подтверждена", — сказал Рябков, комментируя итоги встречи 22 июня.

"Просто ждем скорейшей отмены ограничений на перемещения и рассчитываем проводить эти встречи в очном формате, потому что дистанционно это не очень удобно с разных точек зрения. Но я думаю, что обстановка позволит, и мы сможем и эту группу, и другие, о создании которых мы договорились, организовать достаточно оперативно", — отметил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что пока не может раскрыть конкретику деятельности согласованных рабочих групп.

"Просто мы договорились (с США — ред.), что скажем о самом факте", — резюмировал Рябков.