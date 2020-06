Ученые оценили число планет с океанами

Число экзопланет, имеющих океаны, может оказаться гораздо выше, чем считалось ранее. Расчеты показали, что этим отличительным свойством может похвастать каждая четвертая в галактике экзопланета.

Внутри Солнечной системы есть несколько тел, на которых ученые не исключают существования примитивных форм жизни в настоящем или в прошлом. Среди них Марс, Церера, Каллисто, Европа, Ганимед, Энцелад, Титан, к ним же, возможно, стоит отнести Диону, Мимас, Тритон и карликовую планету Плутон.

На этих телах в настоящее время или с большой вероятностью в прошлом существовали жидкие океаны, содержащие большие объемы жидкой воды, а также органические молекулы, и приливное нагревание, — составляющие, по мнению ученых, необходимые для жизни.

Все это наталкивает ученых на резонный вопрос — много ли аналогичных тел с океанами у других звезд?

Ответить на него попыталась Линна Квик с коллегами из Космического центра имени Годдарда ( NASA ). В своем исследовании, опубликованном в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, проанализировали выборки уже известных планетных систем, и пришли к выводу, что планеты с океанами — частое явление в нашей галактике. Чтобы выяснить это, ученые попытались оценить, как много среди экзопланет тех, что обладают геологической активностью. Дело в том, что подобную активность, сопровождаемую выбросами вещества, скорее всего, смогут фиксировать телескопы будущих поколений.