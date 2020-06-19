Любой желающий может стать частью миссии Curiosity

Стать частью марсианской миссии и помочь Curiosity в изучении Красной планеты может каждый желающий. NASA просит помощи в обучении марсохода.

Онлайн-инструмент под названием AI4Mars, размещенный на сайте Zooniverse, позволяет любому человеку отмечать части ландшафта, по которому передвигается космический аппарат Curiosity.

AI4Mars — это система машинного обучения, которая должна помочь марсоходу в планировании маршрута. Выбор подходящей дороги является настоящей проблемой в настоящее время. Все дело в том, что сам космический аппарат не может понимать по какой поверхности можно проехать с легкостью, а по какой лучше не стоит и вовсе. В 2010 году в песчаной ловушке застрял марсоход Spirit, и сам Curiosity уже несколько раз попадал в неприятности.

Такое обучение марсоходов, называемое SPOC, уже проводится учеными, однако привлечение общественности к этому процессу значительно увеличит скорость. Для того, чтобы люди могли отмечать тип поверхности на специально карте, над поездками ровера работает целая команда экспертов. Геологи изучают местность в целях безопасности, инженеры следят за тем, чтобы все было в порядке с антенной марсохода, а программисты заняты непосредственно разработкой системы машинного обучения.

Сейчас на сайте Zooniverse доступно более 8000 изображений с Curiosity. В будущем ученые собираются добавить кадры с марсоходов Spirit и Opportunity, которые уже завершили свои миссии. Также, на AI4Mars должны появиться другие языки помимо английского, чтобы люди со всего мира могли стать частью проекта.