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NASA предлагает любому желающему стать частью миссии Curiosity 

Популярная механика 33 минуты назад
Любой желающий может стать частью миссии Curiosity
Фото: NASA
Стать частью марсианской миссии и помочь Curiosity в изучении Красной планеты может каждый желающий. NASA просит помощи в обучении марсохода.
Онлайн-инструмент под названием AI4Mars, размещенный на сайте Zooniverse, позволяет любому человеку отмечать части ландшафта, по которому передвигается космический аппарат Curiosity.
AI4Mars — это система машинного обучения, которая должна помочь марсоходу в планировании маршрута. Выбор подходящей дороги является настоящей проблемой в настоящее время. Все дело в том, что сам космический аппарат не может понимать по какой поверхности можно проехать с легкостью, а по какой лучше не стоит и вовсе. В 2010 году в песчаной ловушке застрял марсоход Spirit, и сам Curiosity уже несколько раз попадал в неприятности.
Такое обучение марсоходов, называемое SPOC, уже проводится учеными, однако привлечение общественности к этому процессу значительно увеличит скорость. Для того, чтобы люди могли отмечать тип поверхности на специально карте, над поездками ровера работает целая команда экспертов. Геологи изучают местность в целях безопасности, инженеры следят за тем, чтобы все было в порядке с антенной марсохода, а программисты заняты непосредственно разработкой системы машинного обучения.
Сейчас на сайте Zooniverse доступно более 8000 изображений с Curiosity. В будущем ученые собираются добавить кадры с марсоходов Spirit и Opportunity, которые уже завершили свои миссии. Также, на AI4Mars должны появиться другие языки помимо английского, чтобы люди со всего мира могли стать частью проекта.
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Комментарии 1
Технологии , Наука и техника , NASA
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