«Мы не будем платить Apple выкуп ни при каких условиях»

Создатель Telegram Павел Дуров назвал «безумием» сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play. По словам Дурова, необходимо остановить эту монополию, на которую власти разных стран уже много лет закрывают глаза.

Согласно правилам, владелец приложения должен отдавать хозяевам магазина до 30% от выручки.

Если же пользователь отказывается выполнять требования, то его сервис могут удалить с платформы, тем самым лишив его возможности монетизации, так как альтернативных крупных площадок пока не существует.

«Apple и Google навязывают безумный налог с прибыли в 30% на все цифровые товары на каждом мобильном телефоне мира. Как результат — пользователи платят завышенную цену, стартапы и целые индустрии уничтожаются или вовсе не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже 10 лет», — высказался Дуров в своем Twitter-аккаунте.

Когда один из фолловеров поинтересовался, какое решение этой ситуации видит создатель Telegram, Дуров предложил остановить монополию.

«Прекратить злоупотребление Apple собственной монополией очень просто — нужно разрешить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины, а не через App Store, который просит 30% долю, предлагая цензуру и отсутствие приватности. Просто посмотрите на способ, которым приложения попадают на персональные компьютеры», — заявил Павел Дуров.

В качестве примера бизнесмен напомнил, что до изобретения магазинов приложений разработчики ничего не платили Microsoft , чтобы их приложения были установлены на Windows.

В своем первом посте Дуров процитировал технического директора компании Basecamp Дэвида Хайнемайера Ханссона. Накануне Ханссон назвал руководство Apple «гангстерами» за угрозы удалить мобильное приложение Hey, созданное Basecamp, из App Store.

«Apple запрещает устранять баги и добавлять новые функции в Hey, если мы не согласимся на их вопиющие условия размещения, включающие в себя 15-30% от нашей прибыли. Более того, нам сказали, что если мы не подчинимся, то они вообще удалят приложение [из магазина]», — написал Ханссон в Twitter.

Он добавил, что Apple чувствует свою безнаказанность, так как никому нет дела до индивидуальных разработчиков, у которых забирают часть дохода и угрожают уничтожить их бизнес.

«Мы не будем платить Apple выкуп ни при каких условиях. Я лучше сам сожгу дом, чем позволю гангстерам, таким как они, поживиться его останками. Это унизительно и несправедливо», — заключил бизнесмен.

Известно, что перед тем, как сделать выпад в адрес Google и Apple, Дуров выступил с критикой Facebook, рассказав в своем Telegram-канале о большом количестве мошеннических схем в социальной сети, которые связаны с его именем.

«Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей. Среди потерявших деньги в результате этих схем — пожилые люди и пенсионеры», — сказал Дуров.

Он добавил, что многочисленные жалобы не возымели никакого воздействия на руководство Facebook. Он дал корпорации время, чтобы «начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе», до конца недели. Если же Facebook вновь проигнорирует требование Дурова, то бизнесмен намекает на вероятность полноценного судебного разбирательства.