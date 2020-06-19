На снимок Curiosity впервые попали две планеты

Космический аппарат Curiosity сделал уникальный кадр на Марсе: на фото впервые можно увидеть одновременно две планеты.

Как сообщает NASA, марсоходу, находящему на Красной планете, удалось запечатлеть на одном снимке сразу и Землю и Венеру. Снимок был сделан пятого июня спустя 75 минут после заката солнца на Марсе. Это был 2784 марсианский день миссии Curiosity.