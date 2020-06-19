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На снимок марсохода Curiosity впервые попали две планеты 

Российская Газета и ещё 4 37 минут назад
На снимок Curiosity впервые попали две планеты
Фото: NASA
Космический аппарат Curiosity сделал уникальный кадр на Марсе: на фото впервые можно увидеть одновременно две планеты.
Как сообщает NASA, марсоходу, находящему на Красной планете, удалось запечатлеть на одном снимке сразу и Землю и Венеру. Снимок был сделан пятого июня спустя 75 минут после заката солнца на Марсе. Это был 2784 марсианский день миссии Curiosity.
Кроме этого, космическое агентство показали команду, создающую новый марсоход Perseverance, запуск которого запланирован на 20 июля. Аппарат должен приземлиться в марсианском кратере Джезеро в феврале будущего года.
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Технологии , Наука и техника , Жизнь на Марсе , Роскосмос
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