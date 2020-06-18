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Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу 

РИА Новости и ещё 4 14 часов назад
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.org.
Китайские и американские специалисты изучили данные по появлению иммунитета у медиков города Ухань, которые контактировали с пациентами непосредственно на ранней стадии появления инфекции. В результате выяснилось, что антитела имели только четыре процента из 23 тысяч человек, хотя доля переболевших составляла примерно 25 процентов.
"У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время", — отмечается в статье.
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Биологическое оружие , Массовые беспорядки , Коронавирус , РИА Новости , Москва
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