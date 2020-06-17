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Китай успешно вывел в космос три спутника 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Китай успешно вывел в космос три спутника
Фото: Reuters
В среду, 17 июня, Китай успешно вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн— 2D". Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Пуск был осуществлен в 15.19 по местному времени (10.19 мск) с космодрома " Цзюцюань" в провинции Ганьсу.
Все три спутника были успешно выведены на орбиту, в том числе спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-9".
Отмечается, данный спутник будет использоваться для наблюдения за поверхностью земли, оценки пригодности сельскохозяйственных земель и др.
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Технологии , Наука и техника , Китай
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