Китай успешно вывел в космос три спутника 

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В среду, 17 июня, Китай успешно вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн— 2D". Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Пуск был осуществлен в 15.19 по местному времени (10.19 мск) с космодрома " Цзюцюань" в провинции Ганьсу.

Все три спутника были успешно выведены на орбиту, в том числе спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-9".

Отмечается, данный спутник будет использоваться для наблюдения за поверхностью земли, оценки пригодности сельскохозяйственных земель и др.