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Boston Dynamic выпустила в свободную продажу робота-собаку Spot 

ТАСС и ещё 15 2 часа назад
Boston Dynamic выпустила в продажу робота-собаку
Фото: Reuters
Компания Boston Dynamics из США начала продажи высокомобильного робота Spot, перемещающегося на четырех механических "лапах", что делает его похожим на собаку. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте компании.
Цена робота в базовой комплектации составляет $74,5 тыс., но приобрести его пока могут только компании в США. Для клиентов из других стран мира по-прежнему предусмотрена возможность взять робота в аренду. Компания также предлагает различные комплектующие, расширяющие возможности Spot, и дополнительное программное обеспечение, в том числе, для дистанционного управления, в то время как базовая комплектация предусматривает предварительное программирование маршрута. Робособака может двигаться на неровным и наклонным поверхностям, хотя лестницы представляют для машины проблему. Стандартная батарея обеспечивает работу Spot в течение полутора часов, скорость его движения при этом составляет около 5 км/ч.
Хотя машина действительно напоминает собаку своим силуэтом и манерой передвижения, а также носит типичную для собак кличку Spot, она предназначена, прежде всего, не для того, чтобы быть компаньоном человека, а для решения задач на производстве. Робот пока преимущественно используется для удаленного наблюдения за автоматизированными процессами и работой оборудования в цехах, на платформах по добыче нефти и газа. Компактный робот с камерой может проникнуть туда, куда трудно или опасно было бы попасть человеку. Четыре "лапы" обеспечивают значительно большую подвижность, чем у роботов на шасси, а полезная нагрузка Spot, которая может составлять до 14 кг, больше, чем у большинства летающих дронов.
В Boston Dynamics утверждают, что возможности их машины гораздо шире. В условиях коронавируса она может использоваться для проведения дезинфекции, организации взаимодействия с больными, а если на нее установить дисплей, может даже "общаться" с пациентами с помощью удаленного оператора. В Сингапуре таких роботов уже применяли для оповещения жителей города о необходимости соблюдения социальной дистанции. Американская полиция изучает возможности использования Spot для исследования заминированных объектов и их обезвреживания.
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Технологии , Другое , Наука и техника , США
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