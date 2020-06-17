SpaceX назначила запуск десятой партии Starlink

Американская компания SpaceX назначила на 23 июня запуск десятой партии из 60 микроспутников, которые станут частью развёртываемой глобальной интернет-сети Starlink.

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Снаряжённая спутниками ракета Falcon 9 должна стартовать с мыса Канаверал вечером 23 июня.

По информации «Интерфакса», вместе с аппаратами группировки Starlink на орбиту выведут два малых спутника дистанционного зондирования Global-4, спроектированных компанией BlackSky. Устройства займутся мультиспектральной съёмкой планеты с разрешением около метра.

Последняя партия спутников SpaceX отправилась на орбиту 13 июня. Сейчас на орбите находится 538 аппаратов, благодаря чему компания Илона Маска уже стала крупнейшим спутниковым оператором в мире.