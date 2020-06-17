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SpaceX назначила запуск десятой партии спутников Starlink на 23 июня

News.ruиещё 3
2 часа назад
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Американская компания SpaceX назначила на 23 июня запуск десятой партии из 60 микроспутников, которые станут частью развёртываемой глобальной интернет-сети Starlink.
SpaceX назначила запуск десятой партии Starlink
Фото: Unsplash/SpaceX/CC0Unsplash/SpaceX/CC0
Снаряжённая спутниками ракета Falcon 9 должна стартовать с мыса Канаверал вечером 23 июня.
По информации «Интерфакса», вместе с аппаратами группировки Starlink на орбиту выведут два малых спутника дистанционного зондирования Global-4, спроектированных компанией BlackSky. Устройства займутся мультиспектральной съёмкой планеты с разрешением около метра.
Последняя партия спутников SpaceX отправилась на орбиту 13 июня. Сейчас на орбите находится 538 аппаратов, благодаря чему компания Илона Маска уже стала крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Как писал NEWS.ru, сеть Starlink развернут на околоземной орбите. Спутники весом около 500 килограммов обеспечат доступ в интернет из любой точки Земли. Широкополосная связь, соответствующая стандарту 5G, появится в труднодоступных и малонаселённых районах.
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Технологии,Наука и техника,SpaceX
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