Учёные зафиксировали сердцебиение чёрной дыры 

Учёные вновь зафиксировали сердцебиение чёрной дыры, расположенной на расстоянии 600 млрд световых лет от Земли. Так называют повторяющийся сигнал, создаваемый пульсацией вокруг чёрной дыры.

Изначально такой сигнал был обнаружен в 2007 году, однако спустя четыре года Солнце скрыло космический объект от спутников. Уловить сигнал вновь удалось с помощью спутника XMM-Newton Европейского космического агентства в 2018 году.

По данным учёных, зафиксированный сигнал является самым продолжительным сердцебиением чёрной дыры из всех обнаруженных.

Время между устойчивыми пульсациями чёрной дыры может сказать астрономам о размере и структуре вещества, ближайшего к горизонту событий этой чёрной дыры, сообщает CNN. Горизонт событий — это область, где даже свет не может избежать гравитационного притяжения.

Ранее NEWS.ru писал, что астрономы нашли самую близкую к Земле чёрную дыру. Она находится в звёздной системе HR 6819, которая удалена от нашей планеты на расстояние в одну тысячу световых лет. В Южном полушарии звёзды этой системы можно наблюдать невооружённым глазом. Сама же чёрная дыра абсолютно невидима.