Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные зафиксировали сердцебиение чёрной дыры 

News.ru 1 час назад
Учёные зафиксировали сердцебиение чёрной дыры
Фото: globallookpress.com
Учёные вновь зафиксировали сердцебиение чёрной дыры, расположенной на расстоянии 600 млрд световых лет от Земли. Так называют повторяющийся сигнал, создаваемый пульсацией вокруг чёрной дыры.
Изначально такой сигнал был обнаружен в 2007 году, однако спустя четыре года Солнце скрыло космический объект от спутников. Уловить сигнал вновь удалось с помощью спутника XMM-Newton Европейского космического агентства в 2018 году.
По данным учёных, зафиксированный сигнал является самым продолжительным сердцебиением чёрной дыры из всех обнаруженных.
Время между устойчивыми пульсациями чёрной дыры может сказать астрономам о размере и структуре вещества, ближайшего к горизонту событий этой чёрной дыры, сообщает CNN. Горизонт событий — это область, где даже свет не может избежать гравитационного притяжения.
Ранее NEWS.ru писал, что астрономы нашли самую близкую к Земле чёрную дыру. Она находится в звёздной системе HR 6819, которая удалена от нашей планеты на расстояние в одну тысячу световых лет. В Южном полушарии звёзды этой системы можно наблюдать невооружённым глазом. Сама же чёрная дыра абсолютно невидима.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
News.ru: последние новости
SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink Японская компания разработала маски для бассейна Японская компания разработала маски для бассейна Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура
Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника , Европейское космическое агентство , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение