Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SpaceX запустила новую партию спутников глобального интернета 

Lenta.ru и ещё 24 4 часа назад
SpaceX запустила новую партию спутников интернета
Фото: SpaceX
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила на орбиту новую партию спутников системы Starlink, которая предназначена для обеспечения глобального доступа в интернет. Трансляцию запуска провел сайт компании.
Запуск состоялся в 12:21 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Вместе с микроспутниками на орбиту выведены три аппарата американской компании Planet Labs, на которых установлены портативный телескоп и камера для мониторинга поверхности Земли. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в океане.
Запуск стал уже девятым по счету, в последний раз SpaceX отправила в космос 60 спутников Starlink на прошлой неделе, 4 июня. На данный момент группировка достигла 538 аппаратов.
В начале недели инженеры SpaceX провели на портале Reddit конференцию, где ответили на ряд вопросов, в том числе относительно системы Starlink.
В частности, они рассказали, что партия из 60 спутников по техническому оснащению равна примерно четырем тысячам компьютеров на Linux. По словам одного из инженеров, Мэтта Монсона, на данный момент на околоземной орбите находятся около 30 тысяч базовых точек Linux.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Последние новости
Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России
Комментарии
Технологии , Наука и техника , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раненый на Невском проспекте студент умер
Раненый на Невском проспекте студент умер
«Мы угробим наш потенциал гендерный»
«Мы угробим наш потенциал гендерный»
Москвичам пообещали возвращение жары
Москвичам пообещали возвращение жары
Конфликт на рынке закончился перестрелкой
Конфликт на рынке закончился перестрелкой
Чехия закрыла дело о «ввозе яда из России»
Чехия закрыла дело о «ввозе яда из России»
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение