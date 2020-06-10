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Автор снимка, «ломающего» Samsung, рассказал о злополучном кадре 

Газета.Ru 1 час назад
Нашелся автор «ломающего» смартфоны фото
Фото: Газета.Ru
На прошлой неделе в социальных сетях появилась фотография, которая «ломала» некоторые смартфоны Samsung, если ее устанавливали в качестве картинки для рабочего стола. Автор этого кадра вышел на связь с прессой, заявив о том, что «не желал ничего плохого». В чем кроется причина сбоя в гаджетах — в материале «Газеты.Ru».
В начале июля пользователи сообщили о странной фотографии, которая «убивает» смартфоны Samsung, если ее поставить на рабочий стол в качестве обоев. На связь с «Би-би-си» вышел автор этого снимка и рассказал о его происхождении.
Как оказалось, фотографа зовут Гаурав Аграваль, он ученый из Сан-Диего. По его словам, он был очень удивлен, когда увидел свой снимок, который он сделал прошлым летом, в новостях.
Фото было сделано на озере Сен-Мари в Национальном парке Глешер, штат Монтана.
«Это был волшебный вечер», — вспоминает Аграваль.
Он опубликовал фото на платформе Flickr и забыл про него.
Этот снимок озера внезапно стал актуальным 31 мая 2020 года, когда пользователь Twitter @UniverseIce опубликовал его в своем аккаунте.
«ВНИМАНИЕ! Никогда не ставьте это изображение в качестве обоев, особенно если вы владелец Samsung. Ваш смартфон из-за этого «крашнется». Не пробуйте на себе! Если кто-то пришлет его вам, игнорируйте», — предупредил ответственный юзер.
Как оказалось, фото, поставленное на рабочий стол гаджетов Samsung и некоторых моделей Pixel, действительно приводит к странным последствиям — смартфон либо зависает, либо не может включиться, либо его экран начинает моргать.
При этом некоторые устройства так и не смогли вернуться к нормальному функционированию, что привело к сбросу настроек до заводских, и, как следствие, потере всех личных данных на смартфоне.
Когда Гаурав Аграваль прочитал в новостях, что у некоторых людей появились проблемы из-за его снимка, он написал в редакцию «Би-би-си».
«Я не желал никому зла. Мне очень жаль, что некоторые пострадали», — сообщил автор снимка.
По его словам, в тот день, когда он сделал снимок, было пасмурно и облачно. Однако на короткий момент появилось солнце — Аграваль взял фотоаппарат и запечатлел красивый закат. По прибытии домой он немного обработал фотографию в программе Lightroom.
Именно тогда снимок стал «глючным». В Lightroom есть два цветовых фильтра, которые может выбрать пользователь для конечного результата. Тот, который в итоге выбрал Аграваль, по какой-то причине оказался несовместим с некоторыми устройствами на базе Android.
Сам фотограф не знал об особенностях снимка, так как не использовал его как обои.
«Я не знал, что это все из-за форматирования. У меня самого iPhone, а на заставке стоит фото моей супруги», — рассказал он.
У Аграваля около 10 тыс. подписчиков на Flickr, а некоторые его работы публиковались в журнале National Geographic.
«Я надеялся, что мои кадры станут «вирусными» по хорошему поводу, но, видимо, надо дождаться следующего раза», — заключил мужчина.
В апреле текущего года пользователи социальных сетей сообщили о «текстовой бомбе», способной вывести из строя любой iPhone или iPad — для этого необходимо отправить адресату набор символов, после получения которых устройство зависает. Сообщается, что такую реакцию вызывает текст на языке синдхи, распространенном в Пакистане и Индии.
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Технологии , Гаджеты , Статьи , Газета.Ru , BBC News , National Geographic , Монтана
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