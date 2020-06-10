Нашелся автор «ломающего» смартфоны фото

На прошлой неделе в социальных сетях появилась фотография, которая «ломала» некоторые смартфоны Samsung, если ее устанавливали в качестве картинки для рабочего стола. Автор этого кадра вышел на связь с прессой, заявив о том, что «не желал ничего плохого». В чем кроется причина сбоя в гаджетах — в материале «Газеты.Ru».

В начале июля пользователи сообщили о странной фотографии, которая «убивает» смартфоны Samsung, если ее поставить на рабочий стол в качестве обоев. На связь с «Би-би-си» вышел автор этого снимка и рассказал о его происхождении.

Как оказалось, фотографа зовут Гаурав Аграваль, он ученый из Сан-Диего. По его словам, он был очень удивлен, когда увидел свой снимок, который он сделал прошлым летом, в новостях.

Фото было сделано на озере Сен-Мари в Национальном парке Глешер, штат Монтана

«Это был волшебный вечер», — вспоминает Аграваль.

Он опубликовал фото на платформе Flickr и забыл про него.

Этот снимок озера внезапно стал актуальным 31 мая 2020 года, когда пользователь Twitter @UniverseIce опубликовал его в своем аккаунте.

«ВНИМАНИЕ! Никогда не ставьте это изображение в качестве обоев, особенно если вы владелец Samsung. Ваш смартфон из-за этого «крашнется». Не пробуйте на себе! Если кто-то пришлет его вам, игнорируйте», — предупредил ответственный юзер.

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Как оказалось, фото, поставленное на рабочий стол гаджетов Samsung и некоторых моделей Pixel, действительно приводит к странным последствиям — смартфон либо зависает, либо не может включиться, либо его экран начинает моргать.

При этом некоторые устройства так и не смогли вернуться к нормальному функционированию, что привело к сбросу настроек до заводских, и, как следствие, потере всех личных данных на смартфоне.

Когда Гаурав Аграваль прочитал в новостях, что у некоторых людей появились проблемы из-за его снимка, он написал в редакцию «Би-би-си».

«Я не желал никому зла. Мне очень жаль, что некоторые пострадали», — сообщил автор снимка.

По его словам, в тот день, когда он сделал снимок, было пасмурно и облачно. Однако на короткий момент появилось солнце — Аграваль взял фотоаппарат и запечатлел красивый закат. По прибытии домой он немного обработал фотографию в программе Lightroom.

Именно тогда снимок стал «глючным». В Lightroom есть два цветовых фильтра, которые может выбрать пользователь для конечного результата. Тот, который в итоге выбрал Аграваль, по какой-то причине оказался несовместим с некоторыми устройствами на базе Android.

Сам фотограф не знал об особенностях снимка, так как не использовал его как обои.

«Я не знал, что это все из-за форматирования. У меня самого iPhone, а на заставке стоит фото моей супруги», — рассказал он.

У Аграваля около 10 тыс. подписчиков на Flickr, а некоторые его работы публиковались в журнале National Geographic.

«Я надеялся, что мои кадры станут «вирусными» по хорошему поводу, но, видимо, надо дождаться следующего раза», — заключил мужчина.

В апреле текущего года пользователи социальных сетей сообщили о «текстовой бомбе», способной вывести из строя любой iPhone или iPad — для этого необходимо отправить адресату набор символов, после получения которых устройство зависает. Сообщается, что такую реакцию вызывает текст на языке синдхи, распространенном в Пакистане и Индии.