Apple запатентовала селфи «на карантине»

Apple получила патент на технологию, позволяющую снимать групповые селфи, но при этом не собираться перед камерой одного смартфона — все участники снимка могут сфотографироваться отдельно, а гаджет самостоятельно объединит их портреты в один общий. Предполагается, что именно такие «селфи на расстоянии» станут актуальными в условиях пандемии и социального дистанцирования.

Apple получила патент на технологию, позволяющую создавать «синтетические групповые селфи», сообщает портал Protocol. Ее смысл заключается в том, что люди, которые живут далеко друг от друга, смогут получить общую фотографию, как будто они действительно встретились вживую.

Как отмечает Protocol, текущая эпидемиологическая ситуация в мире — идеальное время для запуска такой технологии.

Некоторые пользователи могут бояться вступать в тесный контакт со своими друзьями из-за страха заразиться коронавирусом, но при этом нельзя лишать их возможности делать коллективные селфи и публиковать их в свои социальные сети.

Say hi to the "synthetic group selfie". https://t.co/FwdAbGAdqV— HardwareZone (@hardwarezone) June 8, 2020 Как следует из патента, новая технология будет работать по принципу FaceTime, когда один человек сможет пригласить нескольких своих знакомых стать участником селфи. От каждого пользователя требуется сделать селфи, а затем смартфон самостоятельно расположит все снимки таким образом, как будто их герои находятся в одном месте.

Сообщается, что общее селфи можно будет «собрать» как из фотографий, так и из видеофрагментов, а также live-стримов. При этом пользователи смогут вносить изменения в конечный результат, если он им не понравится.

Пока неизвестно, на каких устройствах Apple будет доступна такая функция, но, скорее всего, нововведение коснется iPhone и iPad. Cохраняется вероятность, что этот патент останется лежать на полке, так и не получив реальное воплощение.

Хотя эта технология и кажется специально предназначенной для новой реальности и мер социального дистанцирования, когда Apple впервые подавала документы на патент, о COVID-19 в мире никто не знал — это случилось еще в 2018 году.

Также сохраняется вероятность того, что этот патент останется лежать на полке, так и не получив реальное воплощение. Впрочем, учитывая возникший спрос на такие «карантинные» селфи, не исключено, что Apple постарается установить этой технологии приоритет.

Пандемия коронавируса привела к появлению новых технологий, а также модернизации уже существующих проектов, которые помогают людям пережить карантинные меры, не подвергая свое здоровье риску заражения.

Так, новую волну популярности обрели роботы, которые вышли на работу вместо обычных сотрудников. Так, в Южной Корее, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, в одной из кофеен появился робот-бариста, который может обслуживать клиентов — как варить кофе, так и разносить его посетителям.

По словам директора по исследованиям компании Vision Semicon, создавшей андроида. Ли Донгбэ, в текущей ситуации роботы позволяют людям эффективнее соблюдать социальную дистанцию.

«Наша система не требует вмешательства человека на всем пути робота — от заказа до его доставки. Столы в кофейне расставлены довольно широко, чтобы позволить роботу свободно перемещаться, что совпадает с нынешними нормами по максимальному дистанцированию», — заявил Ли Донгбэ.

При этом, по данным американского агентства Research and Markets, в 2019 году объем мирового рынка сервисных роботов уже превысил $17 млрд В Японии, США и Сингапуре роботы заняты в гостиничном и ресторанном бизнесе уже несколько лет: они работают на ресепшн или в охране, приносят постояльцам багаж и ужин, убирают номера и помогают на кухне. Очевидно, что текущая пандемия еще больше увеличит спрос на электронных помощников, интегрируя их в сферу услуг во всем мире.