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Отремонтированный «Протон» отправили на Байконур 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 46 минут назад
Отремонтированный «Протон» отправили на Байконур
Фото: Роскосмос
Ракета-носитель «Протон-М», в которой ранее были обнаружены бракованные детали и которую пришлось возвращать с Байконура в Москву, отправлена на космодром для предстоящего пуска, сообщает пресс-служба центра Хруничева.
«4 июня из ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») на космодром Байконур отправлены блоки ракеты космического назначения «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М». Все мероприятия, связанные с отправкой железнодорожного состава, прошли штатно», — передает РИА «Новости» сообщение Центра.
Ракета будет использована для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в интересах российского спутникового оператора ФГУП «Космическая связь».
В апреле сообщалось, что запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили на июль из-за бракованных деталей в ракете-носителе. Позже стало известно, что после устранения брака запуск может состояться 30 июля.
Напомним, на завод для устранения брака решено было вернуть три ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М».
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Технологии , Наука и техника , Оружие , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , ФГУП "Космическая связь" , РИА Новости , Байконур , Москва
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