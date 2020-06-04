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Вместо модуля для МКС на ракете «Союз-2» отправят спутник «Глонасс» 

РИА Новости 1 час назад
«Союз-2.1б» выведет на орбиту спутник «Глонасс»
Фото: РИА Новости
Ракете-носителю "Союз-2.1б", которую планировалось использовать для запуска узлового модуля "Причал" на МКС, теперь предстоит вывести на орбиту навигационный спутник "Глонасс", следует из материалов на сайте госзакупок.
Запуск модуля "Причал" к МКС планировалось осуществить с космодрома Байконур в 2014 году, но он постоянно откладывается из-за того, что задерживается запуск к станции многоцелевого лабораторного модуля "Наука", к которому должен стыковаться "Причал".
Согласно материалам на сайте госзакупок, в мае на космодром Плесецк для запуска спутника "Глонасс" была доставлена ракета "Союз-2.1б" с номером Т15000-025.
При этом из других материалов на госзакупках следует, что ракета с таким же номером изначально предназначалась для запуска модуля "Причал". С 2014 года "Роскосмос" проводил ее годовые технические обслуживания, последнее из которых было завершено в январе 2020 года.
В настоящее время модуль "Наука", который планировалось запустить еще в 2007 году, проходит испытания перед отправкой на Байконур, его старт намечается во втором квартале 2021 года. Модуль "Причал" изготовлен и хранится в РКК "Энергия" с 2014 года, его запуск предполагается в 2021-2022 годах.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск следующего навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с Плесецка намечается в середине июля.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости , Байконур
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