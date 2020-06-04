Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космонавты Котов и Циблиев не сочли полет Crew Dragon прорывом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Фото: Reuters
Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
«Принципиально нового ничего нет. Да, на новой ракете и корабле. Да, это на новом технологическом уровне, с использованием новых материалов, но сказать, что это прорыв и скачок в будущее, — нет. Вот когда будут создаваться новые корабли и транспортные системы для полетов на Луну и Марс, это будет совершенно другой шаг в космической эволюции человечества», — передает РИА «Новости» слова Котова в эфире Радио «Крым».
«Надо посмотреть статистику (полетов), чтобы оценить, как работают системы…Ракета Falcon — они тоже вернулись к жидкому топливу, кислород и керосин, как и у нас… Если по полету, то перешли с крыла, с многоразовых систем на систему 60-х Сергея Королева — это не прорыв», — добавил Циблиев.
Котов отметил, что используемые российские пилотируемые системы для полетов на орбиту имеют более высокую степень надежности. При этом Илон Макс, как бизнесмен и пиарщик, умеет преподнести свой товар.
«Например, такой факт: корабль Crew Dragon не приспособлен для посадки на сушу, он только для посадки на воду. Он не обеспечивает спасение и жизнь экипажа при случайном приземлении на поверхность суши. И опять же, запуск первого корабля отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт «Союза» откладывался из-за погоды? Вот я стартовал и днем, и ночью, и в ветер, и в ледяной дождь, при разных климатических температурных условиях. «Союз» обеспечивает надежный старт. Здесь очень нежная система — Tesla, в общем», — заявил Котов.
Циблиев также поделился мнением о новых скафандрах SpaceX.
«Костюм внешне красивый, удобный, как из «Звездных войн» — ну, похоже. Что внутри, мы пока не знаем, думаю, все лучшее, что предназначено для скафандра, есть… Наш скафандр не очень смотрибельный, он продуман для расположения космонавта сидя и лежа в кресле. Надеюсь — они ребята неглупые, — что все функции для спасения экипажа в аварийной ситуации продуманы», — отметил он.
У Циблиева два полета на станцию «Мир», общий налет 381 суток, время в открытом космосе — более 19 часов. У Котова — три полета на МКС, общий налет 526 суток, время в открытом космосе — около 37 часов.
Летчик-космонавт СССР Александр Александров ранее также заявил газете ВЗГЛЯД, что не видит прорыва в корабле Маска.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск Глава НПП «Звезда» нашел сравнения для «Союза» и Crew Dragon Глава НПП «Звезда» нашел сравнения для «Союза» и Crew Dragon Ученые заявили о способности коронавируса размножаться в клетках сердца Ученые заявили о способности коронавируса размножаться в клетках сердца
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Олег Котов , Александр Александров , Сергей Королев , Василий Циблиев , SpaceX , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Видео
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение