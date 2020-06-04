«Смарт живет своей жизнью»: как распознать прослушку

Дополнительное программы или сервисы, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш смартфон прослушивается, рассказал эксперт. Как еще можно определить, что за вашим гаджетом ведется слежка — в материале «Газеты.Ru».

Существует несколько признаков того, что ваш смартфон находится на прослушке — об этом агентству «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

По его словам, прослушку можно разделить на два типа — легальную и нелегальную. Легальная подразумевает, что доступ к вашему устройству есть у спецслужб или правоохранительных органов , которые действуют согласно решению суда.

Однако существует и нелегальная прослушка, когда ваши разговоры записываются, например, бизнес-конкурентами или ревнивым супругом.

«Распознать это [прослушку] не всегда удается, сделать это непросто, поскольку применяется дорогостоящее оборудование вплоть до поддельных базовых станций, которые переключают сигнал нужного аппарата», — пояснил Кусков.

Как отметил эксперт, если вам кажется, что вы стали жертвой прослушки, необходимо проверить список приложений, установленных на смартфон — если там есть сервисы, которые вы не скачивали, это может быть плохим признаком.

«Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается–выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки. Телефон перегревается, когда вы его не используете, — бывают из-за батарейки, из-за программного обеспечения подобные проблемы, — но если вы его не трогаете, то, по идее, он должен быть нормальной температуры», — сообщил собеседник агентства.

По словам Кускова, перегрев и быстрая разрядка аккумулятора могут свидетельствовать о том, что на смартфоне в фоновом режиме работает сторонняя программа, которая может собирать информацию о вашем устройстве.

Для того, чтобы избежать такого сценария, необходимо своевременно проверять список приложений на предмет неавторизованных, а также использовать сервисы, которые выявляют подобные программы и прекращают их работу.

По данным портала LifeWire, существуют и другие признаки того, что телефон может прослушиваться. Одним из них является пульсирующий звуковой сигнал или другие посторонние шумы во время разговора. Кроме того, короткие электронные сигналы, которые бывают слышны даже тогда, когда вы не совершаете звонок, тоже могут свидетельствовать о прослушке.

Другим признаком вмешательства в ваш смартфон извне могут стать проблемы при его выключении.

Если телефон плохо реагирует на команду отключиться, или вы заметили, что на корпусе светятся какие-либо индикаторы даже после остановки работы устройства, это может быть сигналом того, что какая-то программа продолжает работать в фоновом режиме.

Иногда, когда с помощью смартфона совершается звонок, можно услышать звук электромагнитных помех — это случается, если гаджет находится в непосредственной близости от других устройств, например телевизора или ноутбука. Однако этот сигнал не должен появляться в те моменты, когда гаджет не используется. Для проверки можно положить свой смартфон рядом с компьютером — если появляется характерный звук помех, то это может означать передачу данных без вашего ведома.