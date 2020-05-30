Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре 

Сам Кристофер Хэдфилд за свою карьеру дважды выходил в открытый космос.

В момент нахождения в открытом космосе в скафандре создается область специально заниженного давления, из-за чего в нем никак не получится свистнуть. Об этом рассказал канадский астронавт Кристофер Хэдфилд.

«Воздух слишком разреженный при давлении 4,3 фунта на квадратный дюйм», — так он ответил на вопрос одного из своих подписчиков на персональном сайте.

Такое давление, равное 220 миллиметрам ртутного столба, намеренно занижается внутри скафандра для облегчения работы в нем.