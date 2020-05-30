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Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре 

ТК «Звезда» и ещё 2 32 минуты назад
Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
Фото: ТК «Звезда»
Сам Кристофер Хэдфилд за свою карьеру дважды выходил в открытый космос.
В момент нахождения в открытом космосе в скафандре создается область специально заниженного давления, из-за чего в нем никак не получится свистнуть. Об этом рассказал канадский астронавт Кристофер Хэдфилд.
«Воздух слишком разреженный при давлении 4,3 фунта на квадратный дюйм», — так он ответил на вопрос одного из своих подписчиков на персональном сайте.
Такое давление, равное 220 миллиметрам ртутного столба, намеренно занижается внутри скафандра для облегчения работы в нем.
Астронавт Кристофер Хэдфилд выполнял два выхода в открытый космос за свою карьеру. Кроме этого он известен за запись клипа на песню британского рок-музыканта Дэвида Боуи, сделанную прямо на Международной космической станции.
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Технологии , Наука и техника , Погода , Дэвид Боуи
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