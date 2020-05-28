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В Госдуме прокомментировали перенос запуска пилотируемого корабля Маска 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Госдуме высказались об отмене полета корабля Маска
Фото: Reuters
Первый заместитель председателя комитета Госдуме по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предположил, что причиной отмены запуска корабля Crew Dragon с экипажем к МКС стали не погодные условия, а "попытка сохранить лицо".
Он напомнил, что США не направляли человека в космос уже в течение девяти лет. Как пояснил Шерин, при планировании такого запуска нужно уметь просчитывать любые условия, в том числе и метеорологические на несколько недель вперед.
"Такая глупость, что якобы они за несколько минут поняли, что все-таки стартовать нельзя, мне кажется, это попытка сохранить лицо и ничего более, чем пиар-акция Илона Маска", — пояснил он.
Также депутат отметил, что костюмы астронавтов напомнили ему съемки очередного американского фантастического стиля.
Ранее сообщалось, что запуск космического корабля Space Dragon, который должен быть стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, не состоялся из-за метеорологических условий. Следующий запуск запланировали на 30 мая.
Отмечается, что на запуск прибыл президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.
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Комментарии 1
Технологии , Наука и техника , Политика , Александр Шерин , Майк Пенс , Дональд Трамп , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва" , США
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